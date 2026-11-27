YMN Tanker Marine Management, una naviera con sede en Estambul, expresa en un comunicado su "profunda preocupación por el incidente" y asegura que se compromete a "tomar todas las medidas necesarias para minimizar el posible impacto en el medioambiente marino".

"Estamos llevando a cabo el plan de rescate del buque en coordinación con las autoridades españolas, expertos en rescate marítimo y otros grupos relevantes", señala la nota, publicada en la red social LinkedIn, sin dar más detalles al respecto.

YMN Tanker "también quiere expresar su gratitud a las autoridades españolas y a todos los implicados en las operaciones de búsqueda y rescate de la tripulación", agrega el texto.

El Med Emre, un petrolero de 120 metros de eslora, abanderado en Malta, pero de propiedad turca, volcó alrededor de la medianoche entre el miércoles y el jueves cuando navegaba a unas 19 millas náuticas (35 kilómetros) al noroeste de Ibiza y a 57 millas al este de Valencia.

El siniestro causó la muerte de un marinero turco de 46 años y dejó varios heridos, que fueron trasladados a hospitales del sureste de España.

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YMN Tanker expresa sus condolencias a la familia del fallecido, a la que promete brindar el máximo apoyo, y asegura estar en estrecho contacto con los demás marineros.

Aún no se han determinado las causas del naufragio e YMN Tanker indica que "llevará a cabo una investigación meticulosa de las circunstancias que llevaron al buque a volcar".

La naviera turca opera una flota de 13 petroleros y quimiqueros, todos construidos en astilleros de Turquía y abanderados en Malta, con edades de entre 4 y 15 años.

Según los registros marítimos, ningún buque de la compañía ha sufrido en los últimos tres años una "detención", es decir, la detección de un defecto grave que obligara a inmovilizar la embarcación hasta que fuera reparada.

En las inspecciones regulares del Med Emre, realizadas en puertos de España, Italia y Francia, entre otros países, no se habían hallado desperfectos en el buque, construido en 2019.

El comunicado fue difundido en la cuenta de LinkedIn de Melis Ucuncu, directora de negocios de la compañía Med Marine Holding, empresa matriz de YMN Tanker, también con sede en Estambul.