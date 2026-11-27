"Tuvo lugar una conversación telefónica. Los interlocutores intercambiaron opiniones sobre la agenda de las relaciones armenio-rusas, en particular sobre los problemas surgidos en las relaciones económicas bilaterales", informó la Presidencia armenia en un comunicado.

Pashinián "subrayó que las limitaciones a la exportación de mercancías armenias a Rusia contradicen las normas legales armenio rusas y de la Unión Económica Euroasiática (UEE), y pidió tomar medidas para solucionar estos problemas".

También recalcó que en su país se celebrará un referendo de adhesión a la Unión Europea (UE) "sólo después de que Armenia envíe una solicitud oficial a la UE".

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó este viernes a la prensa que Pashinián y Putin abordarán la semana que viene sus relaciones, el rumbo político de la nación caucásica y la presencia de militares y guardafronteras en este país, en el marco de la visita del líder armenio a Moscú.

"Fundamentalmente en el orden del día (de las conversaciones) estará el tema de la elección de la parte armenia. Si dará este paso, cuándo lo dará, de qué modo", declaró, en alusión al futuro ingreso en la UE.

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El representante del Kremlin indicó que, "además, están sin lugar a dudas los problemas de seguridad, se abordará el tema de nuestra base" militar en Guiumrí. En ese sentido, defendió que la base "es un elemento muy importante para garantizar la seguridad y estabilidad en la región, y será preciso escuchar el punto de vista de la parte armenia".

Peskov recalcó la necesidad de que Ereván acabe de tomar una decisión respecto a su interés de integrarse a la UE o mantenerse en la UEE.

"El deseo económico de estar sentado a la vez en dos sillas debe ser confirmado o rechazado por medio de algún tipo de elección, ya que la orientación hacia la UE y continuidad del proceso de integración en el marco de la UEE no compaginan", explicó.

La víspera el primer ministro armenio confirmó que tiene previsto viajar a Moscú el próximo jueves con el objetivo de "encontrar soluciones" a las actuales tensiones entre ambos países. Aseveró que Armenia "no tiene ningún deseo, intención ni objetivo de perjudicar a Rusia" y señaló que "esperamos lo mismo de Rusia".

No obstante, adelantó que tiene previsto que las tropas de guardafronteras rusas que se encuentran en su país desde 1992 en virtud de un acuerdo firmado entre Moscú y Ereván abandonarán Armenia en "varios años", sin dar plazos concretos.

Parte de estas tropas ya abandonaron la nación caucásica en agosto de 2024, cuando cesaron sus actividades en el aeropuerto internacional de Zvartnots, al este de Ereván, y a principios de 2025, cuando se retiraron de los puestos fronterizos con Irán y Turquía.

Pashinián anunció en septiembre pasado que también tiene previsto negociar la permanencia de la base militar rusa en territorio armenio, al señalar que ésta "no es de importancia vital para la seguridad de Armenia".