La cifra supone un incremento del 1,6 % respecto al mismo periodo del año anterior y fue "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3 %) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4 %)", explicó el instituto.

"Las personas desocupadas, por su parte, aumentaron el 19,7 %, incididas por quienes se encontraban cesantes y aquellas que buscan trabajo por primera vez", añadió.

En las mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,7 %, un incremento interanual del 1,9 %, mientras que en los hombres fue del 9,4 %, lo que supone un alza de 1,2 puntos con respecto al mismo periodo del año pasado.

La tasa de ocupación informal, en tanto, se situó en el 27 %, con un incremento de 0,8 puntos en un año, de acuerdo al reporte del INE.

La cifra de este viernes se conoce en un contexto económico complejo, marcado por una caída del PIB del tercer trimestre del 1,1 % y una inflación pujante debido al alza sostenida del precio de los combustibles, y supone un nuevo golpe para el Gobierno de José Antonio Kast.

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El mandatario ultraderechista llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y fomentar el empleo formal mediante ajustes fiscales y rebajas de impuestos, y hoy en día registra bajos índices de popularidad.

En septiembre, el Ejecutivo lanzó un plan para crear 100.000 empleos y contempla movilizar 1,3 billones de pesos chilenos a corto plazo (unos 1.350 millones de dólares) mediante subsidios, inversiones y obras públicas.

El Banco Central chileno redujo en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y 0,75 % este año.