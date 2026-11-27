En la iniciativa de Chega se propone que los alimentos exentos de IVA sean los mismos que la última vez que el país aplicó una medida de este calibre, en 2023, con el Gobierno socialista del entonces primer ministro, António Costa, para hacer frente a la inflación.

La lista incluye diversos ejemplos de cereales, verduras, frutas, productos lácteos, legumbres, carne, pescado, grasas y aceites, bebidas y yogures de base vegetal, así como productos dietéticos destinados a la nutrición enteral y productos sin gluten para pacientes celíacos.

La negativa del Gobierno de centroderecha del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, a aplicar dos medidas aprobadas por la oposición en el Parlamento en el marco de los presupuestos para 2027 ha abierto una pugna política en el país entre acusaciones de incumplimientos de la ley y con la convocatoria de un debate de emergencia en el hemiciclo para la próxima semana.

Montenegro anunció que su Gobierno no aplicará el IVA cero a una cesta de alimentos básicos ni retirará una rebaja fiscal a los propietarios que alquilan viviendas por hasta 2.300 euros al mes, dos medidas que los dos principales partidos de la oposición, Chega y el Partido Socialista (PS), incorporó al presupuesto de 2027.

Según el jefe del Ejecutivo, la Asamblea de la República (parlamento) no puede obligar al Gobierno a legislar en materias que considera de su competencia, y dejó abierta la posibilidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el desacuerdo.

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El Parlamento celebrará el próximo jueves 3 de diciembre un debate extraordinario para abordar la disputa.

El presidente portugués, António José Seguro, instó este jueves al Ejecutivo y al Parlamento a resolver sus discrepancias y evitó manifestarse sobre la posibilidad de solicitar al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre las medidas en cuestión.

Todas las partes insistieron en que buscan evitar una crisis política, mientras Montenegro asegura que no va a dimitir y que planea culminar la legislatura -en 2029- y la oposición descarta presentar una moción de censura en el Parlamento.