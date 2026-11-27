Durante su discurso inaugural, Youssouf advirtió que las sucesivas prórrogas del período de transición han prolongado la incertidumbre y retrasado las aspiraciones de la población sursudanesa, pese a los avances políticos, de seguridad y humanitarios logrados en los últimos cinco años.

"El momento actual exige un compromiso político renovado, una participación constructiva y una determinación colectiva para impulsar el proceso de paz", señaló Youssouf, quien subrayó que el Acuerdo Revitalizado para la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur sigue siendo el marco principal para la transición.

También instó a aplicar las medidas de la Declaración del C5 Plus, integrado por Sudáfrica, Argelia, Chad, Nigeria y Ruanda, para garantizar el cese inmediato de hostilidades, la unificación de fuerzas militares, la liberación de detenidos políticos y el cumplimiento del calendario electoral en el país.

Youssouf pidió una conclusión pacífica, creíble y ordenada de la transición, respaldada por una hoja de ruta electoral consultiva y con plazos definidos, al tiempo que exigió a las partes respetar el alto el fuego, evitar acciones unilaterales y acelerar los arreglos de seguridad transitorios.

El responsable de la UA señaló que el Gobierno sursudanés debe asumir la responsabilidad de aplicar y financiar sus compromisos, mientras los socios internacionales brindan un apoyo coordinado en función de las necesidades.

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"El Grupo de Trabajo Conjunto debe servir como un instrumento eficaz de diplomacia preventiva, coordinación política y compromiso sostenido, traduciendo los compromisos de alto nivel en resultados concretos y mensurables", añadió.

Sudán del Sur arrastra fracturas étnicas que derivaron en una guerra civil a finales de 2013, cuando la pugna política entre el presidente Salva Kiir —de la etnia dinka, la mayoritaria del país— y el entonces vicepresidente Riek Machar —de la comunidad nuer, la segunda más numerosa— enfrentó a ambos grupos.

En 2018 ambos líderes firmaron el Acuerdo Revitalizado de Paz, que permitió un alto el fuego y conformar un Ejecutivo de unidad en 2020, que sin embargo nunca logró realizar reformas estructurales y desarrollar una Constitución.

En 2025, la tensión se disparó nuevamente y dejó el proceso de paz al borde del colapso, con la violencia política desatada que se ha agravado con la convocatoria unilateral de unos comicios para el 22 de diciembre de 2026 por parte de Kiir y con el arresto domiciliario de Machar.

La ONU y la comunidad internacional apuntan a que las elecciones previstas para el 11 de febrero de 2027 se realizarán sin garantías básicas, sin censo y sin una Constitución definitiva, y eso puede abocar aún más al país en el conflicto armado.