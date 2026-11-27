En algunos sectores de la ciudad, el agua alcanzó el metro de altura al saturarse la capacidad de drenaje de la infraestructura urbana, lo que obligó a algunos habitantes a desalojar sus viviendas e incluso en algunos casos a salir en kayaks hasta las zonas todavía secas.

El Gobierno peruano instaló dos motobombas en los sectores de El Chical e Ignacio Merino para evacuar el agua acumulada en estas zonas hasta el cauce del río Piura.

En despliegue participaron 250 soldados, así como un centenar de funcionarios de diferentes instituciones.

Además en la ciudad, las lluvias también han incrementado el caudal de los ríos en la misma región de Piura, fronteriza con Ecuador, como sucedió en el municipio rural de Yamango, donde dos profesoras quedaron aisladas durante horas y tuvieron que ser rescatadas por personal del Ejército.

La emergencia se registró en el distrito de Yamango, de la provincia de Morropón, donde las docentes se vieron sorprendidas por la activación de una quebrada (curso de agua seco entre laderas de montañas), lo que llevó a los militares a implementar una tirolesa para salvar el flujo de agua por encima de este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú es de lluvias de moderada a extrema intensidad en las regiones norteñas de Piura y Tumbes, también fronteriza con Ecuador, hasta al menos el mediodía del sábado.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.