"El Líbano propuso que la FINUL continuara su misión durante el período de retirada, dando tiempo para acordar una fuerza de reemplazo y evitar un vacío de poder, con la Resolución 1701 como marco jurídico", dijo Aoun durante un encuentro con el secretario de Estado del Ministerio de Defensa de Alemania, Jens Plötner.

El Consejo de Seguridad de la ONU está valorando diferentes escenarios para cuando en poco más de un mes finalice el mandato de la FINUL, cuyo término fue forzado el pasado año por Estados Unidos, miembro permanente del órgano con derecho a veto, a través de una resolución que prevé su retirada gradual a lo largo de 2027.

Las negociaciones avanzan contrarreloj para evitar un vacío en su zona de operaciones en el sur del Líbano, buena parte de él aún ocupado por las tropas israelíes desde la guerra de este año con el grupo chií Hizbulá.

En este contexto, el jefe de Estado libanés recordó este viernes que el acuerdo marco alcanzado el pasado junio con el Estado judío estipula la expansión de la autoridad de las fuerzas de seguridad libanesas a todo el territorio, "lo cual requiere el apoyo de fuerzas internacionales".

En declaraciones recogidas por la Presidencia del Líbano en un comunicado, Aoun aseguró que los vecinos de la región meridional también desean que continúe la presencia de la FINUL en la zona.

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Las autoridades libanesas han pedido reiteradamente la continuación de la misión de los cascos azules, mientras Francia -también miembro permanente del Consejo de Seguridad- trataría de promover la creación de una fuerza multinacional y Washington abogaría por comenzar un despliegue nuevo, pequeño y de carácter limitado.

Esta misma semana el líder de Hizbulá, Naim Qassem, advirtió de que cualquier sustituto de la FINUL debe pertenecer también a Naciones Unidas o será considerado por su movimiento como una "fuerza de ocupación".

"Cualquier fuerza internacional debe estar bajo el marco de las Naciones Unidas y de la resolución 1701. De lo contrario, consideraremos cualquier fuerza, independientemente de su nombre o descripción, como una fuerza de ocupación", alertó.