El propósito del estudio, como apuntó durante la presentación Magdalena Furtado, de ONU Mujeres, es poner de manifiesto la problemática de la violencia vicaria y su vínculo con la violencia machista, ya que los menores "no son simplemente instrumentos utilizados para dañar a sus madres", sino que son víctimas directas de esa violencia, y "deben ser reconocidos como tales por los sistemas de prevención, protección, atención y reparación".

Asimismo, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, recalcó la importancia de trasladar esta visión a las instituciones a través de la producción de evidencia, que "permite hacer visible aquello que muchas veces permanece oculto".

"Durante mucho tiempo las políticas públicas y los sistemas de información tendieron a analizar las situaciones desde campos separados: por un lado la violencia hacia las mujeres, y por otro la violencia hacia las infancias y las adolescencias. Esa división que muchas veces responde a nuestra división institucional no refleja cómo se producen las violencias en la vida real", afirmó.

El documento determina que, de las 176 mujeres asesinadas en contextos de violencia de género durante esos siete años, 76 tenían hijos menores de 18 años; y recoge a su vez que, entre 2015 y 2025, 21 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados en Uruguay en estos contextos, según los datos del Ministerio del Interior.

Sin embargo, estas cifras solo reflejan los casos de incidencias mortales, cuando la violencia vicaria "no es únicamente la letal", sino que tiene otras manifestaciones que quizás no se están registrando en las herramientas de las instituciones, señaló Nadia Eiris, del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres (OVBG).

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Por ello, la ruta propone criterios comunes para conceptualizar y medir la violencia vicaria, señalando que puede manifestarse mediante amenazas, agresiones, manipulación afectiva, incumplimientos de acuerdos de visitas o utilización abusiva de procesos judiciales.

Con este marco, ya implementado en 17 de los 19 casos de feminicidio desde abril de 2024, que involucraban a 32 menores, aspira a mejorar los registros institucionales y fortalecer los mecanismos de detección, protección y atención de las víctimas.