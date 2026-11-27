La criptomoneda, denominada Open BRL, es una iniciativa conjunta de B3, operadora de la Bolsa de São Paulo, y de los bancos Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander y XP.

El objetivo del proyecto es crear una infraestructura digital compartida que sirva para ampliar la interoperabilidad entre sistemas financieros y que permita el intercambio de valores y la liquidación de operaciones, según un comunicado de B3.

El Banco B3 emitirá la moneda estable y B3 será responsable por la operación tecnológica, mientras que los otros bancos desarrollarán los proyectos de integración de la criptomoneda con aplicaciones y evaluarán casos de uso.

El director de tarjetas, cuenta corriente y servicios a la persona física de Santander Brasil, Gustavo Santos, dijo que Open BRL tiene "potencial para ampliar conexiones y alcanzar nuevos mercados", según la nota.

Asimismo, B3 subrayó que el proyecto incorpora una "robusta" gestión de riesgos y mecanismos continuos de auditoría, así como con controles internos estrictos de combate a crímenes financieros, en especial con medidas de prevención al lavado de dinero y financiación del terrorismo.