Ambas artistas fueron muy críticas con el ultraderechista argentino durante una charla en la Universidad de Buenos Aires (UBA), titulada 'La batalla cultural: recuperar la imaginación' y organizada dentro del ciclo 'Coordinar para ganar', que promueve acuerdos entre sectores políticos, sociales y culturales para construir una alternativa democrática al Gobierno de Milei de cara a las elecciones de 2027.

"Milei es muy violento con su pueblo", afirmó Lali, la artista que ha sufrido ataques de odio por parte del propio mandatario a través de las redes y al que dedicó la canción 'Fanático', escrita por ella y que usó, incluso, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando el dirigente argentino viajó a España para hacer campaña contra él e insultarlo.

Todo comenzó con el posteo que escribió Lali -como se la conoce en el mundo de la música-, con la frase "qué peligroso, qué miedo", cuando Milei gano las elecciones primarias, en agosto de 2023, que meses después lo llevarían al poder.

La artista dijo que, pese a todo lo sufrido, no se arrepiente.

Sobre el miedo a opinar en un contexto de violencia política, dijo: "Es importante la unidad de todos para perder el miedo. La unión permitirá desarmar la idea del miedo a opinar y participar, que es uno de los objetivos centrales de este Gobierno”.

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A su turno, Martel afirmó: "Más allá de la violencia del presidente, de las barbaridades del presidente, lo que me lastima y me indigna es la ineficiencia de la Justicia, o la injusticia. Todos los sectores políticos deben tomar conciencia de lo mal que funciona la Justicia para enfrentar los problemas reales de la Argentina”.

La directora de películas de culto como 'La ciénaga' y 'Zama' argumentó que esa dinámica "quiebra la moral pública".

Añadió: "Hay que lograr un sistema político que le ponga límites al poder económico concentrado. Si eso no es posible, está claro que la democracia no resistirá los embates del poder económico de los grupos concentrados, que pretenden hacer negocios perjudicando al conjunto de la sociedad”.

Ambas coincidieron en la importancia de reconstruir los vínculos colectivos frente al aislamiento social.

"Conviene fragmentar a la gente, marcar que somos individuos solos. Eso es lo que hacen las derechas", dijo Espósito, quien defendió la movilización y la construcción comunitaria frente a este tipo de gobiernos.