"Ese secreto de las fuentes no lo cuestiono, pero ese secreto de las fuentes no permitirá publicar elementos que constituyan una violación de la investigación y de la instrucción", advirtió Le Pen, cuyo delfín, Jordan Bardella, se encuentra de nuevo en medio de la tormenta mediática después de que dos medios franceses, Le Monde y Médiapart, publicasen nuevos escritos antisemitas atribuidos al propio Bardella.

La líder de la extrema derecha francesa abogó por "agravar las penas existentes", sin entrar en detalles, al tiempo que se preguntó "por qué tantas fuentes, y tan a menudo, violan ellas mismas el respeto de la investigación y de la instrucción".

Le Pen acusó a los medios franceses de estar "repletos" de violaciones de ese secreto, lo que consideró "un problema".

En Francia, un periodista puede ser procesado por publicación de información filtrada si posee o difunde copias materiales o archivos obtenidos ilegalmente de un sumario secreto.

Sin embargo, la jurisprudencia actual considera que la simple información (el dato contado por una fuente, sin el soporte físico del expediente) no es objeto de un delito por publicación de información filtrada.

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Asimismo, los tribunales franceses y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) suelen eximir a los periodistas cuando publican filtraciones consideradas de interés general.

Las declaraciones de Le Pen se enmarcan también dentro de un caso de presuntas filtraciones de información confidencial que implicarían a Hugues Moutouh, el hasta hace poco prefecto del departamento de Loiret y de la región Centro-Valle del Loira.

Moutouh, cesado el miércoles, es sospechoso de haber transmitido información confidencial al RN cuando era secretario general del ministerio entre 2025 y 2026.