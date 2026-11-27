"Hemos alcanzado un nivel de relación excepcional durante estos últimos años. (...) Esperamos que, sea cual sea el Gobierno que elija el pueblo español, esta relación se mantenga al mismo nivel", afirmó en una entrevista con EFE el ministro, quien calificó a España de "vecino" y "socio estratégico" con el que Marruecos mantiene una estrecha integración económica e industrial.

Mezzour defendió la continuidad de esta cooperación y aseguró que ambos países tienen "todo por ganar" si mantienen su actual dinámica de integración y creación conjunta de valor: "España es esencial para mi departamento y creo que es recíproco", señaló.

El titular de Industria también se refirió a la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio que atribuyó a factores económicos y sociales vinculados a las diferencias de renta y oportunidades entre ambas orillas del Mediterráneo.

La crisis detonó a finales de julio pasado, cuando decenas de miles de personas entraron desde Marruecos a la ciudad española del norte de África, un episodio que dejó unos 80 muertos, según el balance del Gobierno español, y al menos 140 según organizaciones civiles.

"Tenemos un país con 5.000 dólares de renta por habitante y, al otro lado del Mediterráneo, un país con 35.000. Es normal que exista ese atractivo", afirmó.

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El ministro apuntó que cuando disminuyen las expectativas de prosperidad en Marruecos, los jóvenes pueden sentirse empujados a buscar oportunidades en otros países, y defendió que la cooperación con España y Europa debe contribuir a generar riqueza y perspectivas de futuro en el propio territorio marroquí.

"Todo lo que buscamos construir juntos como vecinos consiste en lograr que la esperanza se fortalezca aquí", explicó.

Mezzour restó importancia a los episodios de tensión que puedan surgir entre ambos países y defendió preservar la relación estratégica a largo plazo: "Lo más importante es continuar con este espíritu y decirnos que somos beneficiosos el uno para el otro, que creamos valor para cada uno de nosotros y que somos socios que creamos valor juntos a ambos lados del estrecho de Gibraltar", afirmó.

Subrayó también la convergencia de los intereses económicos de ambos países: "A España le interesa que Marruecos se desarrolle y a Marruecos le interesa que España sea más fuerte", resumió.

"Creo que eso es lo que hemos logrado hacer hasta ahora. Y si hacemos algo diferente, no será bueno ni para uno ni para otro", concluyó.