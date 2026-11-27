El cáncer de próstata es el segundo tumor más frecuente entre los hombres en el mundo, con más de 1,5 millones de nuevos casos y cerca de 420.000 muertes en 2024, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).

Las proyecciones de una comisión de expertos de la revista científica The Lancet apuntan a que los nuevos casos anuales podrían alcanzar los 2,9 millones en 2040, debido principalmente al envejecimiento de la población, lo que plantea la necesidad de reforzar los sistemas de detección, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

En México, donde se estiman más de 26.000 nuevos casos y 7.500 muertes anuales, el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) busca acercar las herramientas de detección a los médicos de primer contacto, sin que los pacientes tengan que acudir inicialmente a un especialista.

"Nosotros en el Instituto utilizamos dos herramientas muy sencillas, que es la determinación de antígeno prostático específico en la sangre y la exploración rectal", explicó a EFE Miguel Ángel Jiménez Ríos, jefe de Urología Oncológica del INCan.

En vísperas del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, que se conmemora el 29 de noviembre, el especialista advirtió que atender tumores con metástasis supone tratamientos prolongados y mayores costos.

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Mediante el programa OPUS, el INCan capacita cada tres semanas a cuatro médicos de centros de salud de Ciudad de México para identificar casos sospechosos y canalizarlos a hospitales especializados.

Las pruebas, acompañadas de una historia clínica para identificar factores de riesgo, permiten determinar qué pacientes necesitan estudios adicionales, como resonancias magnéticas o biopsias.

Esta estrategia tiene como antecedente una investigación publicada en 2024 en la revista científica Cancers, en la que participó Jiménez Ríos y que analizó a 2.759 pacientes atendidos en el INCan entre 2000 y 2021.

Tras la introducción de un modelo de detección temprana, la proporción de pacientes diagnosticados sin síntomas aumentó del 19,9 % al 31,4 %, mientras que los casos con tumores confinados a la próstata pasaron del 28 % al 46 %.

Aunque el estudio es observacional y no permite atribuir todos los cambios a la estrategia, sus resultados despertaron interés en congresos internacionales de urología.

"Se sorprendieron de que con nuestras herramientas podemos detectar un buen número de pacientes", afirmó el especialista.

La IARC advierte, no obstante, del riesgo de detectar tumores que nunca causarían síntomas ni comprometerían la vida del paciente, por lo que plantea estrategias de detección ajustadas al riesgo individual para evitar diagnósticos y tratamientos innecesarios.

Salvador Iván Víctor Ramos, oncólogo del Hospital General de México, coincidió en que fortalecer la atención primaria puede contribuir a mejorar las oportunidades de diagnóstico.

"Creo que algo que podría sumar mucho es la capacidad de educación que podemos tener en los médicos de primer contacto, los médicos generales, los médicos que están en farmacias similares, los médicos de las unidades de medicina familiar", dijo a EFE.

Pero además de los recursos sanitarios y la formación médica, el especialista consideró necesario combatir las barreras culturales que alejan a los hombres de las revisiones prostáticas.

"Cuidarse es cosa de hombres también", sostuvo.