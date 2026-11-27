"Se comunicó el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador (Ronald Johnson) en México haciendo una queja formal de esta situación. Y el embajador dijo que lo iba a revisar", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum explicó que la gestión diplomática responde a la obligación constitucional de defender la soberanía mexicana y reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad no debe traducirse en actos de subordinación.

"Hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación", sostuvo.

La queja se produce después de que el director de la DEA, Terry Cole, difundiera esta semana en la red social X cuatro vías para recibir información anónima y confidencial sobre el cartel de Sinaloa a través de WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico.

El funcionario estadounidense solicitó datos sobre integrantes y colaboradores de la organización criminal, funcionarios que presuntamente le brindan apoyo material y redes de lavado de dinero, y adelantó que haría lo mismo respecto al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Sheinbaum calificó el jueves esta iniciativa de "injerencia" y recordó que México cuenta con instituciones encargadas de investigar los delitos cometidos en su territorio.

La mandataria insistió este viernes en que Estados Unidos debe asumir su responsabilidad en el combate al narcotráfico, tanto en la prevención del consumo de drogas como en la persecución de las organizaciones criminales que operan en su territorio.

"¿Quién distribuye el fentanilo y otras drogas? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver", cuestionó.

Sheinbaum defendió las acciones de su Gobierno para desmantelar laboratorios clandestinos y evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, al tiempo que rechazó que se atribuya exclusivamente a México la responsabilidad por este fenómeno.

"No puede ser esta visión de que la responsabilidad está en México. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde y trabajamos todos los días para la pacificación del país y ayudamos a que no lleguen drogas a Estados Unidos", afirmó.

El nuevo episodio de fricción diplomática se produce en medio de las presiones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir a los carteles mexicanos y de la insistencia de Sheinbaum en mantener la cooperación bilateral en seguridad bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.