El resultado, que supone una reducción interanual del 43,3 %, contrasta con el déficit de 606 millones de dólares registrado en septiembre, con lo que el superávit acumulado en los primeros diez meses de 2026 llegó a 9.552,5 millones de dólares.

Entre enero y octubre de 2025 México había registrado un superávit comercial de 209 millones de dólares, según el reporte del Inegi.

Tan solo en octubre, las exportaciones mexicanas alcanzaron 86.008,7 millones de dólares, un crecimiento del 30,2 % frente al mismo mes de 2025.

Las ventas petroleras se redujeron un 3,4 % interanual al situarse en 1.738,3 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 31,2 %, hasta los 84.270,5 millones.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 36,8 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 0,8 % en las canalizadas al resto del mundo", ahondó el Inegi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, las importaciones se incrementaron un 30,8 %, hasta los 85.710,5 millones de dólares.

Las compras petroleras crecieron un 52,7 % año contra año, al ubicarse en 6.031,2 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron un 29,4 % al sumar 79.679,3 millones.

De enero a octubre, las exportaciones se elevaron un 30,3 % interanual a los 713.203 millones de dólares, precisó el Inegi.

Pero las ventas petroleras decrecieron un 0,5 % interanual al situarse en 18.089,4 millones de dólares, mientras que las no petroleras se elevaron un 31,4 % hasta los 695.113,6 millones de dólares.

Por otro lado, las importaciones subieron un 27,9 % al totalizar 703.605,5 millones de dólares.

Las compras petroleras se elevaron un 22,8 % año, hasta los 48.066,7 millones de dólares y las no petroleras aumentaron un 28,3 %, al sumar 655.583,8 millones de dólares.

En octubre, el crecimiento exportador estuvo impulsado principalmente por las manufacturas no automotrices, que aumentaron un 41,3 % interanual, mientras las exportaciones automotrices crecieron un 5,6 %.

Las ventas de productos automotrices crecieron un 7,2 % hacia Estados Unidos, pero se contrajeron un 3,3 % hacia el resto de los mercados.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, frente al dato negativo de 8.212 millones de 2024.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

El intercambio exterior se desarrolla en medio de las negociaciones con Estados Unidos por la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).