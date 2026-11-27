Los compromisos forman parte de los resultados de la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, que Velasco encabezó junto a su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la sede de la Cancillería mexicana.

Velasco explicó que el mecanismo de seguridad tendrá una estructura renovada para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información, con respeto a la soberanía de ambos países.

En materia de movilidad humana, señaló que uno de los mecanismos acompañará los procesos de retorno y otro facilitará la búsqueda de migrantes desaparecidos.

“Queremos que nuestra frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide. Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades, nunca la desconfianza ni la violencia”, expresó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, además, que Velasco manifestó el interés de México en priorizar las oportunidades de cooperación energética e interconexión ferroviaria con Guatemala.

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Ambas delegaciones también examinaron los resultados recientes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y abordaron asuntos fronterizos, migratorios, consulares, comerciales, económicos y de inversión, así como movilidad laboral, desarrollo sostenible, seguridad y cooperación.

“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Bernardo Arévalo, hemos dado un nuevo impulso a esta relación”, afirmó Velasco, según la publicación de la SRE.

El canciller mexicano sostuvo que la Comisión Binacional es el principal instrumento para convertir ese impulso político en acuerdos concretos, darles seguimiento y establecer una agenda común.

Asimismo, recordó que el próximo 29 de diciembre se cumplirán 30 años de los Acuerdos de Paz de Guatemala, que pusieron fin en 1996 a más de tres décadas de conflicto armado, y destacó el acompañamiento de México a las negociaciones.

Velasco agradeció a Martínez y a las delegaciones de ambos países el trabajo realizado y anticipó que continuarán las labores bilaterales durante los próximos meses.