Frente al centro comercial de Plaza Las Américas, aledaño al Estadio Hiram Bithorn, que estaba custodiado por un despliegue policial después de que los asistentes a la protesta cerraran una de las entradas de la zona comercial, varias miles de personas convocadas por más de 30 organizaciones, marcharon al grito de "lucha sí, entrega no" y ""Cuando un pueblo va pa lante, no hay Gobierno que lo aguante".

Los coros de protesta de los manifestantes que llegaron desde varios municipios del archipiélago, se entremezclaban con el retumbe de los panderos de plena, los cacerolazos, las bocinas y las sirenas, para reclamar aumentos salariales, pensiones dignas, respeto a los convenios colectivos, la restitución de los derechos laborales y menor coste de servicios esenciales como la luz o los alimentos.

"Quiero un Puerto Rico con un futuro sostenible ¡Basta ya con la mafia que le decimos Gobierno", "la corrupción no es un servicio público", "Cuando la injusticia se hace ley la rebeldía es obligación", "Luma se va, pero las abusivas facturas se quedan ¿cuál es el logro?", esgrimían algunas de las pancartas que portaban los activistas, entre ellos artistas puertorriqueños.

El rapero y médico puertorriqueño PJ Sin Suela que ganó su primer Latin Grammy este año, formó parte de la protesta y explicó a EFE que como doctor, siempre va a alzar la voz por la educación y la salud porque para él es "súper importante" y solicitó al Gobierno que atienda los reclamos del pueblo porque "no escuchan".

"Siempre decimos que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños. Aquí le están dando incentivos a que la gente se mude para acá, pero aquí comprar es imposible, la comida está más cara, la luz está más cara. Y como puedes ver, aquí hay todo tipo de edades, aquí hay maestros, aquí hay bomberos, aquí hay todo tipo de personas luchando porque el puertorriqueño pueda vivir en Puerto Rico", aseveró Pedro Juan Vázquez, nombre de pila del exponente.

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La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) se unió a la marcha para urgir la reactivación de la Carrera Magisterial y las gestiones para el desembolso de los 90,4 millones de dólares identificados por el Gobierno para atender compensaciones adeudadas a miles de docentes y mejoras en el sistema de educación.

Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) detalló todas las exigencias del pueblo ante un hartazgo generalizado.

"Salarios justos para todas las clases trabajadoras, retiro digno para todos los jubilados, aumento a las pensiones que hace más de 20 años no se aumentan en nuestro país, sobre todo el derecho de los puertorriqueños y todos los que habitamos en esta isla a poder permanecer aquí dignamente, a un sistema de salud universal que no tenemos, a que de unas y por todas eliminan la privatización de los servicios esenciales", apuntó Martínez.

De los aproximadamente 143.000 pensionados del sistema público de Puerto Rico, más de 55.000 reciben menos de 1.000 dólares mensuales. En un archipiélago donde el sueldo mínimo son 20.000 dólares anuales y que en 2025 ocupó la posición 20 como territorio más caro del mundo, según la plataforma Numbeo.

"Esto no tiene colores ni partidos. Esto es el pueblo puertorriqueño unido por completo, reclamando salario justo, retiro justo, que se resuelva por fin el problema de electricidad, que los nuestros puedan regresar a casa", enfatizó Gabo Ramos, reconocido activista medioambiental que lucha contra la construcción de megaproyectos turísticos en Puerto Rico, como el proyecto Esencia.

El incremento del 18,5 % en la tarifa de la luz en el último trimestre, genera un gran descontento entre la población que reclama soluciones y, en este contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró el miércoles nula la extensión del contrato entre el Gobierno y la empresa LUMA Energy por incumplir con los requisitos establecidos en ley.

Después del fallo del Supremo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas, subrayó que el Gobierno deberá "asegurar" que continúe el servicio eléctrico y que este "debe ser administrado por un operador privado, y no por una empresa de servicios públicos".

Tras finalizar la manifestación, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) informó sobre avances en las gestiones para atender los principales reclamos del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, entre estos, el pago de las horas extra, el retiro digno, la revisión de las escalas salariales y la negociación del convenio colectivo, que están pendientes de evaluación y aprobación por la JSF.