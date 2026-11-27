"Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico, simplemente se prohíben, se censuran, se vetan", escribió Petro en X en una publicación acompañada de una fotografía de la galería, en la que se observa el espacio vacío donde estaba su retrato.

La pintura, obra del artista Jaime Rojas, fue desvelada una semana antes de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella y representaba al entonces mandatario de cuerpo entero, vestido de blanco y sentado en un sillón, con un lápiz en la mano izquierda, un gesto habitual en sus intervenciones públicas.

La obra estaba rodeada de tres mariposas amarillas, en alusión al universo literario del nobel colombiano Gabriel García Márquez.

En una de sus muñecas, Petro llevaba dos símbolos que han acompañado su imagen pública: una pulsera con los colores de la bandera de la llamada "guerra a muerte", vinculada al decreto promulgado por Simón Bolívar en 1813 durante la independencia, y una cruz de Tau de madera, de tradición franciscana.

"Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables", agregó el exmandatario.

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Este caso recuerda a la polémica retirada de 63 piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia, el más antiguo del país, el pasado 15 de octubre, en una decisión del Gobierno de De la Espriella que afectó a obras y objetos relacionados con movimientos feministas y LGTBI, la violencia política y el acuerdo de paz de 2016 con las FARC.