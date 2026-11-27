La manifestación se realiza en el 'Viernes Negro' para enfatizar que, en una jornada de consumo, la realidad de muchas familias puertorriqueñas es que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir sus necesidades más básicas.

Estos son algunos de los motivos que llevan a los puertorriqueños a salir a la calle:

Los asistentes a la protesta exigen aumentos salariales, un retiro digno, respeto a los convenios colectivos, pago de la deuda a los transportistas escolares y la restitución de los derechos laborales.

De los aproximadamente 143.000 pensionados del sistema público de Puerto Rico, más de 55.000 reciben menos de 1.000 dólares mensuales. En un archipiélago donde el sueldo mínimo son 20.000 dólares anuales y que en 2025 ocupó la posición 20 como territorio más caro del mundo, según la plataforma Numbeo.

"Mientras el comercio celebra el Viernes Negro, miles de trabajadores en el sector privado enfrentan incertidumbre sobre su Bono de Navidad, cobran salarios que no alcanzan para cubrir lo básico y sufren las leyes que precarizan su jornada laboral", expresó José Rodríguez, portavoz del Movimiento Solidario Sindical (MSS), al convocar la marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) se une a la marcha para urgir la reactivación de la Carrera Magisterial y las gestiones para el desembolso de los 90,4 millones de dólares identificados por el Gobierno para atender compensaciones adeudadas a miles de docentes.

El incremento en la tarifa de la luz genera un gran descontento entre la población que reclama soluciones y, en este contexto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró el miércoles nula la extensión del contrato entre el Gobierno y la empresa LUMA Energy por incumplir con los requisitos establecidos en ley.

En el último trimestre se registró un aumento del 18,5 % en la factura de la luz con respecto al mismo periodo anterior, lo que representa una tarifa récord en el archipiélago que supera con creces el promedio de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.

Según el Centro Unido de Detallistas (CUD), entre 9.000 y 12.000 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) podrían cerrar por el alto costo de la electricidad, lo que supondría que alrededor de 70.000 personas perderían su empleo.

Asimismo, los precios de la electricidad en Puerto Rico aumentaron cerca de un 37 % entre los años fiscales 2021 y 2026, según un análisis del Centro de Estudios del Desarrollo del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

A la protesta también se sumaron organizaciones ambientalistas que en los últimos años han realizado caceroladas y acampadas para clamar contra la continua privatización de los espacios públicos, en especial las playas, a pesar de que la ley dicta el libre acceso a estas áreas.

Varias construcciones tienen en jaque al medioambiente como el proyecto turístico-residencial Esencia, en el suroeste de Puerto Rico, el proyecto residencial y hotelero de lujo en construcción Moncayo, en el municipio de Fajardo en el este del archipiélago y la entidad Ora World que propone construir desarrollos residenciales, turísticos y de lujo en varias zonas, principalmente en el norte, este y sur.

Además, los puertorriqueños reclaman la defensa de los ecosistemas en los que viven especies en peligro de extinción que se ven afectadas por este tipo de construcciones.

Un informe de la organización sin fines de lucro 'Sembrando Sentido' de 2024 indicó que el Gobierno de Puerto Rico destina más del 60 % del presupuesto a contratos con entidades privadas.

La operación y generación de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se transfirieron a entidades privadas como LUMA Energy y Genera PR.

En estas circunstancias y después del fallo del Supremo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), un controvertido ente impuesto hace una década por Estados Unidos para reestructurar la deuda de Puerto Rico y controlar sus finanzas públicas, subrayó que el Gobierno deberá "asegurar" que continúe el servicio eléctrico y que este "debe ser administrado por un operador privado, y no por una empresa de servicios públicos".

Del mismo modo, el plan de salud gubernamental opera mediante aseguradoras privadas y, en educación, además del cierre de escuelas por los daños en la infraestructura tras el huracán María de 2017 y los terremotos de 2020, la Universidad de Puerto Rico (UPR) sufre un deterioro progresivo ante el descenso de fondos.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) reportó que la asignación del Fondo General para la UPR bajó de 911 millones de dólares en 2017 a 466 millones de dólares para el año fiscal 2022 tras recortes de JSF.

Por último, los manifestantes piden solventar la corrupción y la falta de transparencia gubernamental, y el deterioro de otros servicios esenciales como el transporte público que es escaso en el archipiélago que está abocado a una alta dependencia del automóvil.