Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la tormenta invernal dejará lluvias torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, e intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero, además de un marcado descenso de las temperaturas en el oeste, norte y centro del país.

También, se prevé nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que podrían extenderse durante la noche a otras nueve entidades, incluida la capital, en zonas por encima de los 2.800 metros de altitud.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá bajas temperaturas en el norte, noreste, este y sureste del país, con rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas.

"Se invita a la población a utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir cabeza, manos y pies; cuidar a niñas, niños y personas adultas mayores", indicó la dependencia.

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Ante las intensas precipitaciones, las autoridades federales recomendaron a la población mantenerse alejada de ríos, arroyos y zonas inundadas, al advertir que "la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles".

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la noche del jueves un despliegue preventivo de los servicios de emergencia ante las lluvias, que podrían prolongarse hasta la tarde del sábado.

"Tengo a todo el equipo del Gobierno de la ciudad en alerta, preparados para recibir esta primera tormenta invernal", afirmó Brugada en un mensaje difundido en redes sociales.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, advirtió que las precipitaciones podrían ser las "más fuertes del año", algo atípico para finales de noviembre.

Las autoridades capitalinas anunciaron además la movilización de más de 250 elementos y unos 300 equipos de emergencia, incluidos los de bombeo, en 52 puntos propensos a inundaciones.La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital pronosticó lluvias generalizadas a partir del mediodía, que se intensificarán durante la tarde, con mayores acumulados en el sur y occidente de la ciudad.

"La temperatura máxima será de 13 grados Celsius (°C), pero descenderá muy rápido por la tarde", avisó la dependencia, que también prevé rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La estimación es que la temperatura descienda hasta los 8 °C entre las 03:00 (9:00 GMT) y las 06:00 (12:00 GMT) horas del sábado.

"El amanecer será muy frío con posible aguanieve o nieve en las cumbres", advirtió la secretaría.