En el astillero ASMAR, en la zona norte de la ciudad, los helados vientos magallánicos se mezclan con el graznido de gaviotas y el estruendo de grúas, martillos y motores.

Allí, el buque Danstar se prepara para zarpar el 17 de diciembre hacia las islas Malvinas y retomar una ruta comercial suspendida hace más de quince años.

El carguero, de bandera chilena y con capacidad para más de 1.200 toneladas, llevará alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado, entre otros productos, al archipiélago atlántico, cuya soberanía se disputan Argentina y Reino Unido.

"Calculamos, por lo bajo, un intercambio anual de alrededor de 20 millones de dólares. A lo mejor, para una ciudad grande, es nada, pero para la economía de nuestra ciudad, que tiene 130.000 habitantes, es bastante", dijo a EFE el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

"Queremos ser el gran supermercado y el 'Homecenter' de las islas", añadió.

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El crecimiento de la población de las islas, el desarrollo de nuevas industrias y la necesidad de diversificar las conexiones marítimas fueron algunos de los motivos que llevaron a la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC, en inglés) a empezar a estudiar hace dos años la posibilidad de restablecer esta vía comercial.

"Consideramos que esto va más allá del simple establecimiento de otra ruta marítima. Se trata de restablecer una relación comercial ya consolidada, desarrollar nuevas redes de proveedores y crear una asociación comercial sostenible que beneficie a ambas regiones", afirmó a EFE desde Malvinas Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC.

Además del abastecimiento que llega desde Reino Unido, el archipiélago recibe cada mes a un carguero procedente de Montevideo, que tarda entre cuatro y cinco días en completar la travesía, frente a los dos días y medio del Danstar.

"Solo vamos a hacer abastecimiento insular a una comunidad que necesita mejorar su logística y tener productos más frescos y una mayor gama de oferta", indicó Pablo Pacheco, gerente de la naviera Easter Island, propietaria del buque.

Para llegar al archipiélago, el Danstar debe atravesar el estrecho de Magallanes y cruzar doce millas de aguas bajo jurisdicción argentina, lo que ha generado tensiones en las últimas semanas al otro lado de la cordillera.

El canciller argentino, Pablo Quirno, ha reiterado en distintas entrevistas que los barcos que van a Malvinas deben pedir autorización -algo que rechazan las autoridades chilenas, los expertos y la propia naviera- y distintas voces han pedido incluso que se intercepte el buque.

Pacheco aseguró que confía en que el carguero logre completar la travesía y explicó que solo están obligados a informar del viaje y no a pedir permiso, ya que rige el derecho de paso inocente.

“No estamos haciendo nada que esté por fuera de los temas regulados, reivindicamos el derecho de Punta Arenas a comerciar con cualquier parte del mundo con total libertad”, añadió el alcalde.

Gustavo Ramírez, experto en derecho internacional de la Universidad de Magallanes, indicó a EFE que si finalmente Argentina intercepta el Danstar “significaría un impedimento arbitrario a la navegación".

Para el abogado, "renunciar al paso de buques implicaría reconocer que Argentina puede regular el estrecho de Magallanes", por lo que el Danstar, más allá de un negocio, también es un hito para la reivindicación de la soberanía chilena sobre este paso estratégico, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 establece que Chile ejerce dominio soberano sobre el estrecho y que Argentina debe respetar el derecho de los buques de todas las banderas a navegar libremente por él.

El viaje coincide con la disputa que mantienen Argentina y Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), que este sábado fallará sobre la petición de Buenos Aires de suspender el proyecto de explotación de hidrocarburos en el norte del archipiélago, Sea Lion.

Argentina duda de que el buque no solo lleve suministros para los 5.000 habitantes de Malvinas, sino también que vaya a abastecer a la plataforma petrolera.

“El dolor de nuestros vecinos argentinos es la explotación de hidrocarburos. Nosotros no hemos sostenido ni tendremos ninguna relación con esos proyectos”, zanjó el gerente de la naviera.

Los comerciantes de Punta Arenas siguen con expectación la polémica, con la esperanza de que la ruta dinamice la economía de una región que representa en torno al 1 % del PIB nacional.