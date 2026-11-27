Para ello, Putin se desplazó el viernes a los astilleros del puerto septentrional de Severodvinsk (región de Arjánguelsk), donde recordó que éste es el quinto submarino de la case Yasen-M que es entregado a la Armada en los últimos seis años.

"En breve el nuevo crucero entrará a formar parte de la Flota del Pacífico (...) y defenderá las fronteras marítimas y la seguridad de la Patria, nuestro Lejano Oriente, nuestro Ártico y toda Rusia", dijo durante la ceremonia.

Resaltó que los submarinos rusos de esa clase pueden cumplir misiones "en cualquier zona del océano en el mundo, operando de manera encubierta y utilizando todo tipo de misiles de crucero de emplazamiento naval y también misiles hipersónicos Tsirkón, que se caracterizan por su potencial ofensivo y alta precisión".

Y recordó que Rusia es uno de los pocos países en el mundo que puede construir submarinos atómicos de tal potencia equipados con armamento de alcance global.

Los Tsirkón, una de las joyas de la corona del nuevo arsenal ruso, tienen un alcance de mil kilómetros y puede alcanzar una velocidad de 'Mach 10' o 2,5-3 kilómetros por segundo, lo que los convierte en indetectables para las defensas antiaéreas enemigas.

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Putin añadió que para 2030 la corporación naviera Sevmash habrá entregado otros cinco submarinos a la Armada, tres de ellos de cuarta generación (Yasen-M). E insistió en que el Kremlin no sólo se propone incrementar la flota de submarinos sino también modernizar su armamento de largo alcance y antibuque, con el fin de reforzar la presencia en todos los mares.

Después de que ambas cámaras del Parlamento ruso aprobaran -hoy lo hizo el Senado- el presupuesto estatal, que contempla un incremento en un tercio del gasto en defensa hasta los 200.000 millones de dólares en 2027 -casi un 7 % del PIB ruso-, Putin aseguró este viernes en que el gobierno dedicará "importantes recursos financieros" a fortalecer la Armada.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó que los submarinos atómicos "son una parte muy importante de la tríada" y añadió que "no se puede minusvalorar la importancia de la propia tríada nuclear en las actuales condiciones geopolíticas".

"Nuestro país vive ahora en un entorno muy, muy hostil. Por eso, la tríada nuclear es una garantía fiable de nuestra seguridad", aseveró.

La tríada nuclear rusa es el conjunto de sus fuerzas nucleares estratégicas, formado por tres componentes: misiles intercontinentales, submarinos atómicos y aviación estratégica.

La Armada rusa sufrió un duro revés el pasado 22 de noviembre con el hundimiento de la corbeta 'Merkury' en las costas libias, ataque con drones acuáticos que fue reivindicado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Además, Kiev atacó recientemente en Libia y en el Báltico otros dos buques vinculados con el Ministerio de Defensa ruso.