La Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional revocó cerca de la medianoche del jueves la medida contra Brenda, cuyo nombre es Brenda Mejia y Polidoro, pero la mantuvocontra Mosqueira y David Tapullima.

Durante la audiencia, la defensa de los detenidos expuso argumentos contundentes que cuestionaron los fundamentos presentados por el fiscal Pedro Orihuela para mantener las detenciones, según indicó en un mensaje en redes sociales la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

"Recordamos que ninguna persona debe ser detenida sin razones suficientes que justifiquen esa medida. Toda decisión que restrinja la libertad debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia", recordó la organización, una de las principales defensoras de los derechos humanos en el país andino.

El pasado jueves 19 de noviembre, los cantantes Pedro Mo y Brenda Jah fueron arrestados en Cusco y Lima, respectivamente, por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), la división anterrorista de la Policía Nacional.

En la operación también se detuvo, en la región amazónica de San Martín, a Polidoro Tapullima y David Tapullima, padre y tío de la diputada Jacqueline Tapullima, del partido izquierdista Juntos por el Perú, y a la colombiana Libia Tatiana Arcila.

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Según la Fiscalía, la orden se emitió tras una investigación que comenzó en mayo de 2025 por intentar reactivar al grupo terrorista MRTA, a partir de la creación de colectivos culturales y sociales como la Escuela Rebelde Saturnino Huillca y el Frente Democrático del Pueblo.

La detención preliminar de los cantantes y los activistas sociales, por un plazo de 15 días, ha generado una gran polémica en Perú, donde las autoridades defienden esa medida, mientras que artistas, colectivos y organismos nacionales e internacionales exigen su liberación al considerar que se carece de pruebas concluyentes.

El martes, el ministro del Interior, César Astudillo, aseguró que "no es una arbitrariedad" y agregó que, cuando concluya el plazo de detención permitido por la ley, "se emitirán las conclusiones correspondientes".

Las detenciones se realizaron a partir del testimonio de un informante de la Policía identificado como 'Carlos Campos' y en el rastreo de las redes sociales de los detenidos, críticos con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, y de los grupos frecuentados por estos mismos.

La Fiscalía busca también vincular a los implicados con vídeos de supuestos entrenamientos militares con armas de fuego y adoctrinamientos con personas encapuchadas entre 2024 y 2025 en la región amazónica de San Martín, sin que haya una clara identificación de ellos en dichas imágenes.

Como parte de las supuestas evidencias de la afiliación terrorista recabadasa partir de los registros realizados a las viviendas de los detenidos, la célebre novela 'Los miserables', del escritor francés Víctor Hugo (1802-1885), así como otras obras como 'Materialismo histórico' y 'La concepción proletaria del materialismo dialéctico'.