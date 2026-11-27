"Defender los derechos humanos no es terrorismo", dijo Albanese en videoconferencia desde el aeropuerto Juan Santamaría en San José, y agregó que el Gobierno de Costa Rica "deberá responder" por la "información falsa" que ha difundido sobre ella.

La relatora dijo que es un momento de gratitud para ella, pero que no siente alivio debido a que "la situación de Palestina no deja de deteriorarse".

La Universidad de Costa Rica (UCR) mantuvo en pie la ceremonia de entrega del doctorado en su sala magna, con la presencia de más de un centenar de personas que aplaudieron el discurso de Albanese, algunos de ellos con banderas y pañuelos palestinos.

El director de Migración costarricense, Omer Badilla, justificó el jueves la decisión de impedir el ingreso de Albanese alegando que tiene "una alerta internacional por vínculos con actos terroristas", aunque no precisó el origen de esa alerta ni a qué actos se refería.

Badilla también afirmó que la relatora -una de las primeras voces que denunció internacionalmente que Israel estaba cometiendo un genocidio en Gaza- representa un "perfil importante en contra de la seguridad nacional".

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En su discurso Albanese cuestionó de dónde proviene la alerta e hizo un llamado a Costa Rica para que no corra el riesgo de ir en contra de sus históricas políticas en favor de la paz, la democracia y los derechos humanos.

Albanese también lamentó que Costa Rica ha acercado posturas recientemente con Israel y que incluso está próximo a ratificar un tratado de libre comercio bilateral.

La relatora expresó su pesar por la "desesperanza y destrucción" que vive Palestina por los ataques de Israel y afirmó que ese país "se ha asegurado que la vida de quienes sobreviven allí sea insoportablemente difícil".

Albanese también denunció el "genocidio" que se vive en Palestina y criticó el apoyo político y económico que recibe Israel de otros países, principalmente de Estados Unidos.

El rector de la UCR, Carlos Araya, dijo en la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa que "hoy es un día oscuro" y ofreció las "más sinceras disculpas" a Albanese por lo sucedido, y defendió que el evento era "un acto estrictamente académico".

"Lo ocurrido resulta inaceptable y constituye una situación que nos avergüenza como país y universidad", expresó Araya.

El rector resaltó sobre Albanese su "contribución al análisis jurídico de violaciones de derechos humanos, su compromiso con la dignidad humana y su valentía para denunciar el sufrimiento de poblaciones enteras".