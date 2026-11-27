Rheinmetall informó este viernes de que el pasado mayo suscribió un contrato por un total de 298 vehículos Lynx, que son vehículos de combate de última generación.

El primer pedido de 232 unidades se formalizó en el momento de la adjudicación del contrato.

La entrega de los vehículos Lynx comenzará en 2028 y concluirá en 2030.

Rheinmetall recibió en mayo el mayor paquete de pedidos internacionales de su historia reciente gracias al programa de defensa de la Unión Europea (UE) (SAFE).

Rumanía encargó importantes proyectos de defensa como vehículos de combate, sistemas de defensa antiaérea, munición y componentes de munición, así como cuatro buques navales, por un valor total de 5.700 millones de euros.

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Para cumplir con estos pedidos, Rheinmetall amplia sus capacidades de producción en Rumanía, donde ya opera desde hace muchos años.

Para ello Rheinmetall invierte varios cientos de millones de euros en Rumanía, donde creará nuevos puestos de trabajo.

Rheinmetall tiene una filial en ese país, Rheinmetall Automecanica, con sede en Medias.