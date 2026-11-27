"El tiempo de espera para cruzar el tramo peatonal de la frontera ruso-estonia puede superar las 24 horas", informó el departamento de prensa del Servicio Federal de Aduanas de Rusia.

Añadió que debido a que los funcionarios aduaneros estonios han reforzado los controles, en el paso que separa la ciudad rusa de Ivángorod y la estonia de Narva, donde vive un gran número de rusos étnicos, se han formado "grandes colas".

"Diariamente, más de 150 personas no logran cruzar la frontera antes de que termine la jornada de trabajo del paso estonio", destaca la nota oficial, que precisa que el jueves sólo consiguieron llegar a su destino 540 personas, la mitad en dirección rusa.

Debido a la decisión "unilateral" de cerrar la frontera, el Ministerio de Exteriores ruso convocó esta semana al encargado de negocios estonio, Marek Juhtogi, al que advirtió de que las acciones "peligrosas" y "provocadoras" de su Gobierno amenazan con desatar una "guerra abierta" entre ambos países.

Según Moscú, el cierre de la frontera "supondrá principalmente otro golpe para la economía estonia y tendrá consecuencias negativas tanto para Tallin como para sus aliados de la UE y la OTAN".

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En este sentido, Moscú advirtió a Tallin de que "se reserva el derecho de adoptar medidas políticas y diplomáticas" para defender sus intereses nacionales. Según la parte rusa, el cierre de la frontera -unos 135 kilómetros- es un paso que busca "caldear hasta el extremo las relaciones" con Moscú y "en la región del Báltico".

El Gobierno estonio anunció hace una semana la decisión de cerrar la frontera terrestre con la Federación Rusa, lo que supone el cierre de cinco pasos fronterizos. Añadió que en seis meses examinará de nuevo la situación para valorar si anular esa decisión va en beneficio de la seguridad nacional y el orden público.

El Ministerio de Exteriores de la república báltica matizó que dichas restricciones afectarán exclusivamente al paso por carretera y no implicarán a aquellas personas y cargamento que cruce la frontera en tren, ya estrictamente limitado.

Tallin denunció el mismo día lo que llamó "actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos", en referencia al reciente intento de sabotaje contra una empresa de defensa estonia atribuido a Moscú, algo que la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, puso en duda.

Tras el cierre en su momento de la frontera finlandesa, los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Noruega, Letonia -el gobierno planea secundar a la vecina Estonia, según la prensa, Lituania y Polonia, las dos últimas de las cuales limitan con el enclave ruso de Kaliningrado.