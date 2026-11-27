"Ahora el proyecto ha sido entregado a las correspodientes instituciones para su aprobación. Se propone elevar los aranceles al 35 %. Antes no existían, ahora serán del 35 %", aseveró durante una intervención ante el Senado, según la agencia Interfax.

Anteriormente, el Ministerio de Finanzas expresó su intención de imponer aranceles del 15 % los mariscos procedentes de los países 'inamistosos'. La lista de productos sometidos a estos aranceles será publicada en un futuro próximo, según el ministerio.

En octubre pasado la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, también propuso cancelar el IVA preferencial del 10 % a las ostras y otros mariscos, y establecer un impuesto del 22 %. Por su parte el Ministerio de Finanzas propuso mantener el IVA preferencial, pero imponer aranceles a los productos procedentes de Occidente.

Rusia ya ha impuesto aranceles elevados a bebidas alcohólicas y otras mercancías procedentes de países "inamistosos", en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente tras el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022. Un embargo a los productos perecederos occidentales está en vigor desde que esos países impusieran a Moscú sanciones por la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

En los últimos años en las tiendas rusas cada vez se ven más mariscos, especialmente gambas, langostinos y mejillones, procedentes de países asiáticos como China o Vietnam y latinoamericanos como Argentina, Chile o Ecuador.