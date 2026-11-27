"Las actuales autoridades de Letonia, naturalmente, no albergan ningún deseo de normalizar las relaciones con Rusia. Muy al contrario, siguen constantemente una vía de creciente escalada hasta el punto de, llegado el momento, provocar una guerra abierta", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado.

Añadió que Rusia "no puede ignorar las amenazas y se reserva el derecho a la adopción de firmes medidas de respuesta de carácter político-diplomático para garantizar de manera segura los intereses nacionales de Rusia y los derechos de sus ciudadanos".

Entre otras cosas, acusó a Riga de crear "obstáculos artificiales" para impedir que el cereal ruso llegue a los mercados mundiales, con el consiguiente riesgo para la seguridad alimentaria global, como a la hora de buscar en los cargueros rusos grano ucraniano robado por Moscú en las regiones anexionadas en 2022.

La diplomática también subrayó que Moscú ha detectado en varias ocasiones casos en los que los países bálticos ceden su espacio aéreo para el vuelo de drones ucranianos que perpetran "atentados terroristas contra infraestructuras rusas".

Además, denunció que la OTAN lleva a cabo ejercicios militares en territorio letón, donde se incrementa la presencia militar permanente de las tropas aliadas, "lo que crea una amenaza adicional a nuestras fronteras occidentales".

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"El potencial adversario en esos ejercicios se conoce abiertamente: se preparan maniobras para realizar acciones militares contra Rusia", dijo.

Letonia detectó en la madrugada de este viernes un dron desconocido en su espacio aéreo, lo que llevó a la activación de varios cazas de la OTAN, mientras que tanto ese país como la vecina Estonia enviaron alertas a la población de varias provincias debido a una posible amenaza aérea.

El Ministerio de Exteriores ruso convocó esta semana al encargado de negocios estonio, Marek Juhtogi, al que advirtió de que las acciones "peligrosas" y "provocadoras" de su Gobierno amenazan con desatar una "guerra abierta" entre ambos países.

Según Moscú, la decisión de Estonia de cerrar la frontera el próximo 1 de diciembre "supondrá principalmente otro golpe para la economía estonia y tendrá consecuencias negativas tanto para Tallin como para sus aliados de la UE y la OTAN".

En este sentido, Moscú advirtió a Tallin de que "se reserva el derecho de adoptar medidas políticas y diplomáticas" para defender sus intereses nacionales. Según la parte rusa, el cierre de la frontera -unos 135 kilómetros- es un paso que busca "caldear hasta el extremo las relaciones" con Moscú y "en la región del Báltico".

El Gobierno estonio anunció hace una semana la decisión de cerrar la frontera terrestre con la Federación Rusa. Tallin denunció lo que llamó "actividades hostiles continuadas contra Estonia y otros países europeos", en referencia al reciente intento de sabotaje contra una empresa de defensa estonia atribuido a Moscú, algo que Zajárova puso en duda.

Tras el cierre en su momento de la frontera finlandesa, los únicos países europeos que mantendrán abiertas sus fronteras con Rusia son Noruega; Letonia -el gobierno planea secundar a la vecina Estonia, según la prensa-; Lituania y Polonia, las dos últimas de las cuales limitan con el enclave ruso de Kaliningrado.