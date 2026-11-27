La pieza, a cargo de la diseñadora de vestuario británica Jacqueline Durran, fue diseñada específicamente para Knightley a petición del director de 'Expiación', Joe Wright, que buscaba un vestido memorable para una escena importante del filme.

El vestido es de seda verde esmeralda, con escote en V profundo, espalda descubierta, un detalle de cintura fruncida y una falda larga hasta el suelo, describe en un comunicado la casa de subastas Christie's, encargada de la puja.

De acuerdo con Christie's, el vestido fue adquirido por el actual propietario en 2008, procedente de la desaparecida organización benéfica Clothes off Our Back en Los Ángeles, donde muchas celebridades de Hollywood donaban sus atuendos con el objetivo de recaudar fondos para diversas causas sociales.

El vestido con el que Knightley encarnó a Cecilia Tallis está considerado como uno de los referentes de la moda cinematográfica reciente, y el periodista estadounidense Hal Rubenstein lo incluyó en su libro '100 vestidos inolvidables' en 2011.

La pieza saldrá a subasta como parte de la puja 'Amor y lujuria: una guía literaria' de Christie's en Londres junto a otros lotes que incluyen ejemplares de 'El Señor de los Anillos' escritos por JRR Tolkien en escritura élfica; una gargantilla de perlas inspirada en 'Cumbres Borrascosas' o la máquina de escribir de la fallecida autora Jilly Cooper, entre otras.