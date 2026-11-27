Los lugares de votación están localizados en cinco de las veinticuatro provincias del país: Guayas, cuya capital es Guayaquil; El Oro, fronteriza con Perú; Esmeraldas y Carchi, que limitan con Colombia; y Galápagos.

"Esta decisión responde al compromiso institucional de salvaguardar la seguridad de los electores, así como de garantizar el normal desarrollo del proceso democrático", señaló el CNE en un comunicado.

Antes de este último reporte eran diez los centros de sufragio que se habían cambiado por el fuerte temporal, pero se sumó otro ubicado en Esmeraldas.

Sin embargo, esta cifra podría aumentar incluso horas antes del inicio de la jornada electoral del domingo, ya que, de acuerdo al presidente del CNE, José Cabrera, hay otros 37 centros de votación que tienen un alto riesgo de no ser utilizados.

"No sabemos si en la noche del sábado o en la madrugada (del domingo) exista una fuerte tempestad, así que vamos monitoreando y si es necesario realizar un cambio antes de empezar el proceso, lo haremos", dijo Cabrera este viernes en una entrevista con la radio FM Mundo.

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El presidente del CNE aseguró que si existen modificaciones el día de las elecciones los militares que estarán en los centros de votación serán los encargados de anunciarlas, que se colocarán letreros para evitar confusiones y se informará en los canales oficiales.

Cabrera agregó que el pleno del organismo electoral es el único que puede decidir si se suspende o aplaza la votación en un lugar debido a afectaciones por las lluvias, pero que no se podrá extender el tiempo de sufragio después de las 17:00 (22:00 GMT) porque así lo determina la ley.

Más de trece millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales del domingo, en las que se escogerá a veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades.

Estos comicios estaban inicialmente previstos para el 14 de febrero de 2027, pero fueron adelantados por el CNE, que basó su decisión en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, una institución estatal que advirtió del fuerte impacto que podía provocar El Niño en los primeros meses del próximo año.