En una carta dirigida esta semana al comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, a la que tuvo acceso EFE este viernes, los representantes del sector de esos tres países avisan de los riesgos de que salga adelante esa propuesta.

En el caso de España, conllevaría un recorte del 32 % en los días de pesca para la flota, desde los 143 días de este año a los 97 del próximo.

Las organizaciones de los tres Estados miembros explican que desde la entrada en vigor del Plan Plurianual para el Mediterráneo occidental sus flotas han hecho enormes sacrificios, incluida una reducción del esfuerzo pesquero de alrededor del 40 % e importantes inversiones en artes de pesca cada vez más selectivos.

Esos esfuerzos, afirman, han dado resultados confirmados por evaluaciones científicas, que reflejan que ninguna de las poblaciones evaluadas se encuentra actualmente por debajo del límite crítico de biomasa y que varias muestran signos de recuperación.

Para el sector, las deficiencias del plan actual incluyen un sistema de gestión que penaliza las pesquerías mixtas y socava los esfuerzos de recuperación, al seguir supeditando la actividad de las flotas dedicadas a la pesca multiespecífica al estado de una única población más vulnerable (la cigala) que representa solo una proporción marginal del total de las capturas.

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Mencionan también un mecanismo de compensación asimétrico que penaliza a la flota convencional de arrastre demersal.

También hablan del solapamiento de restricciones del esfuerzo y límites de capturas, como ocurre con la imposición simultánea de recortes en los días de pesca y topes de capturas para las gambas de profundidad.

Por último, la carta se refiere a las consecuencias socioeconómicas insostenibles para las comunidades costeras y la seguridad alimentaria de la UE y advierte de que sin un umbral mínimo de rentabilidad (estimado en un mínimo de 180 días efectivos de pesca al año), miles de empresas pesqueras familiares se verán abocadas al cierre.

Ello implicaría además, dicen, aumentar la dependencia de las importaciones de productos del mar procedentes de terceros países que con frecuencia tienen normas medioambientales y sociales muy inferiores a las de la UE.

De cara al Consejo de Pesca de diciembre, el sector insta a promover una revisión sustancial del enfoque propuesto para 2027.

Piden medidas que incluyan mantener el reparto del esfuerzo de 2026 entre el arrastre de fondo convencional y las pesquerías de gamba de profundidad o, alternativamente, aumentar la cuota de capturas de gambas de profundidad para no penalizar a la flota de arrastre convencional.

También instan a eliminar las restricciones desproporcionadas de capturas que se solapan con la gestión del esfuerzo y a iniciar con urgencia una revisión del Plan Plurianual para el Mediterráneo occidental.

Finalmente, abogan por superar el modelo de límites de capturas para las gambas de profundidad y la merluza, por las distorsiones operativas que generan en las pesquerías mixtas.

El comisario europeo aseguró esta misma semana que prevé presentar una revisión de ese plan antes del próximo Consejo de ministros de Pesca.