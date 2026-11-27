"Lo que es cierto es que se volvió un espacio, en el periodo del (ex) presidente López Obrador, de difusión de las ideas de derecha", sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en vísperas del inicio de uno del encuentro editorial más importante del mundo hispanohablante.

La gobernante mexicana cuestionó el carácter plural que la Universidad de Guadalajara, principal organizadora del encuentro, ha defendido históricamente, aunque reconoció desconocer el contenido de la programación de este año.

"La universidad dice que es plural o así lo planteaba, pero lo cierto es que fue el espacio de apertura para una ideología de derecha. No sé ahora cómo sea el contenido", expresó.

Sheinbaum también cuestionó el cobro de entrada al recinto y contrastó el modelo de la FIL de Guadalajara con el de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de Ciudad de México, de acceso gratuito.

"Es una feria más popular, que es gratuita, que los libros realmente están a bajo costo", señaló sobre el encuentro capitalino.

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Pese a sus reservas, Sheinbaum celebró que se lleve a cabo la feria y anunció que Curiel de Icaza acudirá a la ceremonia inaugural.

Las declaraciones de Sheinbaum retoman los cuestionamientos que durante su mandato hizo López Obrador al evento internacional, ya que en noviembre de 2023 calificó de "una especie de cónclave de derecha".

El entonces mandatario cuestionó la orientación ideológica del encuentro y la presencia de intelectuales críticos con su Gobierno, además de señalar que había recibido invitaciones para asistir a la feria, pero había decidido no acudir.

La feria celebrará su edición número 40 del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con Italia como país invitado de honor, más de 3.000 actividades, más de 900 escritores de 41 países y unos 18.000 profesionales de la industria editorial.

Entre los autores invitados destacan Salman Rushdie, Siri Hustvedt, Alessandro Baricco y Claudia Piñeiro, mientras que la escritora nicaragüense Gioconda Belli recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances.

Durante la presentación del programa de esta edición, en octubre pasado, la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, reivindicó la feria como un espacio de encuentro entre lectores de todo el mundo, de diversidad literaria y de contraste de ideas.

La institución educativa, que fundó la FIL en 1987, también refrendó el jueves su compromiso de mantener el encuentro literario como un bien público, durante un homenaje organizado por el Congreso del estado de Jalisco (oeste).