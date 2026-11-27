El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Perú lanzó este miércoles una advertencia para las norteñas regiones de Piura y Tumbes, fronterizas con Ecuador, ante la persistencia de las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en diversos sectores.

En Piura, las estaciones Miraflores y Mallares reportaron acumulados de 143 y 109 litros por metro cuadrado, respectivamente, entre las 7:00 hora local (12:00 GMT) del jueves 26 de noviembre y la misma hora del viernes 27 de noviembre.

En Tocmoche, en la región andina de Cajamarca, situada también en el norte de Perú, alcanzó también un récord histórico de precipitación diaria, con un acumulado de 134,3 litros por metro cuadrado.

Las lluvias se han trasladado este viernes también hacia el sur de Piura, Tumbes y Cajamarca, con aguaceros también intensos en la región andina de Áncash.

El pronóstico meteorológico es que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana, lo que puede incrementar el nivel de la inundación o causar nuevas inundaciones en otros sectores.

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El Gobierno, con la ayuda del Ejército, ha instalado diversas motobombas en las zonas inundadas de Piura para desaguar al cauce del río Piura.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, exhortó a los municipios a poner a disposición de las Fuerzas Armadas las motobombas y los equipos de intervención necesarios para evacuar el agua acumulada.

"Es importante que las motobombas estén bajo control del Ejército, que tiene personal para salir a cualquier hora, a diferencia de una institución pública. Para evitar contratiempos y tener una respuesta rápida, exhorto a los gobiernos locales a que pongan a disposición de nosotros las motobombas y equipos de intervención para la evacuación del agua”, manifestó Belaúnde.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) movilizó 5,37 toneladas en donaciones no alimentarias a la región Piura, como parte de las acciones de apoyo y fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante emergencias.

La movilización, con apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), comprende diversos artículos donados por empresas privadas, entre ellos botas de plástico, calzado de seguridad, lociones repelentes de insectos y sacos tejidos que en total suman más de 12.600 artículos.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tiene previsto visitar la zona en las próximas horas, motivo por el que pidió a su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella, aplazar el Encuentro Presidencial y séptimo Gabinete Binacional entre Colombia y Perú, que se iba a celebrar en Barranquilla el 3 de diciembre.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado de extraordinario debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos 5 grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a los episodios más devastadores como los de 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.