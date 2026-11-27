La decisión sigue a la adoptada por Fitch el pasado 30 de octubre, cuando también modificó a negativa la perspectiva de la calificación francesa ante el elevado déficit público y el aumento del coste de financiación del Estado.

En un comunicado, el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, tomó nota de la decisión de S&P y subrayó la necesidad de aprobar cuanto antes un presupuesto que permita corregir los desequilibrios fiscales.

"Esta evaluación pone de relieve la absoluta necesidad de dotar al país, en el menor plazo posible, de un presupuesto responsable que sanee nuestras finanzas públicas, reduciendo el déficit hasta un máximo del 5 % del PIB", señaló Lescure.

El ministro aseguró que el Gobierno está comprometido con la consolidación presupuestaria y destacó la importancia de ofrecer visibilidad a los agentes económicos en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

La economía francesa está en recesión técnica y encadena tres trimestres consecutivos de caída, con un descenso en el tercer trimestre que fue finalmente del 0,2 %, más fuerte del que inicialmente se había calculado, señaló este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INSEE).

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El INSEE corrigió este viernes la primera estimación que había dado del tercer trimestre el 30 de octubre, cuando calculó un retroceso del 0,1 %, y ahora ha fijado el descenso en el 0,2 %.

En el primer trimestre del año, la baja había sido también del 0,2 %, a lo que sucedió el 0 % en el segundo, que en realidad es una ligera contracción.

Esa sucesión de datos negativos hace todavía más difícil el cumplimiento de la última previsión de crecimiento del Gobierno para 2026, que ya la había recortado para dejarla en el 0,5 %.

También, pone en entredicho la proyección que el Ejecutivo hacía para 2027, un ejercicio en el que esperaba una progresión del PIB del 1 %, cifra que el ministro de Economía, Roland Lescure, reconoció el pasado lunes que iba a actualizar en los próximos días o en las próximas semanas.

La confirmación de esta recesión técnica llega a unas horas de que la agencia S&P presente una actualización de su calificación de la deuda francesa, que en caso de ser rebajada pondría más presión en los mercados sobre las cuentas públicas galas.