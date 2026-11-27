En un comunicado, el despacho de Salud indicó que las notificaciones de la enfermedad "aumentaron de forma significativa" desde la semana epidemiológica del 15 y 21 de noviembre pasado, que concentró el 93 % de los casos confirmados y sospechosos.

Del total de personas contagiadas, 28 recibieron atención ambulatoria y dos se encuentran hospitalizados "en condición estable", según la nota.

Por lugares, el departamento Central registra 15 contagios confirmados: 13 en Asunción, uno en Guairá (sur) y otro en Cordillera (centro), que corresponde a un caso importado.

Todos los casos confirmados corresponden a hombres, con una edad promedio de 35 años, indicó el Ministerio, que aseguró que identificaron cinco muestras positivas de la variante genética lb, linaje A.4.1.

Paraguay registró los primeros casos de viruela del mono en 2022, cuando se detectaron más de 120 contagios.

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La mpox es una enfermedad viral infecciosa que se caracteriza por erupción o lesiones cutáneas que suelen concentrarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies.

Puede causar erupción dolorosa, inflamación de ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y fatiga. Los grupos de mayor riesgo son los niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios débiles.

La enfermedad se detectó por primera vez en África en 1970 y cuenta con dos cepas genéticamente diferenciadas del virus: la cepa de la cuenca del Congo (África central) y la cepa de África occidental, siendo la primera más grave que la segunda.