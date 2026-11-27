Los últimos casos se reportaron este mismo viernes en el municipio de San Vicente, de la provincia costera de Manabí, donde dos personas fallecieron después de que las intensas lluvias provocaran la caída de tierra y lodo sobre varias viviendas, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Las cifras de las afectaciones vinculadas a El Niño se contabilizan desde el pasado 29 de agosto, cuando el Gobierno declaró en el país una alerta roja por la llegada del fenómeno, con el objetivo de movilizar recursos y personal a las zonas afectadas.

Desde esa fecha, se han registrado 2.227 eventos adversos en las 24 provincias del país, principalmente inundaciones (60 %) y deslizamientos de tierra (17,20 %).

Las provincias más afectadas son las costeras Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 34.352 personas impactadas; Esmeraldas, fronteriza con Colombia, con 30.904; El Oro, que limita con Perú, con 17.496, y la tropical Los Ríos, con 14.999 y cuya capital, Babahoyo, también ha sido declarada en emergencia.

Las autoridades se reúnen este viernes en esta última ciudad para anunciar las medidas que están tomando frente a la emergencia.

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Las fuertes lluvias han provocado también el desbordamiento de 36 ríos y esteros, y otros 16 muestran una tendencia a subir de nivel.

Entre los afluentes desbordados está el de Guayas, que rodea Guayaquil, la ciudad más poblada del país, lo que ha causado inundaciones en varias zonas de la urbe y en otras de su área metropolitana.

Además, las precipitaciones han dejado 31.076 viviendas afectadas y 123 destruidas, así como daños en más de 54 puentes y afectaciones en más de 55 kilómetros de carreteras.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y expertos ya han advertido que este episodio alcanza una intensidad extrema, comparable a los eventos registrados en 1982-1983 y 1997-1998.