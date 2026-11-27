El documento, titulado 'La Iglesia en la línea de fuego de la milicia' y publicado este viernes en Jartum, recoge violaciones cometidas entre abril de 2023 y octubre de 2025 en los estados de Jartum, Al Jazira, Darfur y Kordofán, y concluye que los hechos documentados constituyen crímenes de guerra, por los que considera responsables tanto a los autores materiales como a los mandos de la milicia.

Uno de los primeros episodios registrados ocurrió el tercer día de la guerra, cuando combatientes de las FAR irrumpieron en la Catedral de Todos los Santos, en Jartum, y expulsaron por la fuerza a 42 civiles que se habían refugiado en el recinto, entre ellos el arzobispo episcopaliano de la ciudad y su familia. Posteriormente, los milicianos ocuparon las instalaciones.

En el estado de Jartum, el informe contabiliza daños en 22 recintos eclesiásticos y documenta la ocupación militar de 13, entre ellos las catedrales episcopaliana, copta y católica. Además, los registros del Comité Nacional de Investigación recogen el saqueo de 51 iglesias en ese estado.

El documento, elaborado a partir de testimonios de supervivientes, fotografías, imágenes por satélite y registros oficiales, describe ataques acompañados de insultos religiosos, amenazas y exigencias de conversión al islam.

En la Catedral de San Jorge, en Omdurmán, los agresores abrieron fuego contra los fieles mientras reclamaban oro y dólares. En otro episodio, miembros de las FAR preguntaron por las niñas residentes en un orfanato del complejo de San Jorge, en Bahri, un interrogatorio que, según el informe, apuntaba a una posible intención de cometer agresiones sexuales.

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La violencia también alcanzó a comunidades fuera de la capital como en Wad Madani, donde los combatientes ocuparon un monasterio copto, cuyo destino dejó en la incertidumbre a 14 religiosos y trabajadores, e incendiaron posteriormente la mayor iglesia del estado de Al Jazira.

En Al Hasahisa, irrumpieron en una iglesia donde 177 personas rezaban por el fin de la guerra, hirieron a 14 y amenazaron con matar a todos los cristianos de la zona, mientras que en Al Fasher, en Darfur, bombardearon tres iglesias durante junio de 2025, causando al menos cinco muertos. El sacerdote católico local falleció posteriormente por las heridas.

El informe recoge también la agresión al obispo de El Obeid, en Kordofán, quien recibió una paliza que le dejó serias lesiones en la mandíbula.

Frente a estas actuaciones, el documento destaca la protección proporcionada por las Fuerzas Armadas al complejo católico de Dar Mariam, en el sur de Jartum, durante 16 meses de asedio, tiempo en el que los militares suministraron alimentos, agua y medicinas y evacuaron a las religiosas y otros civiles en julio de 2024.

El presidente del Consejo Soberano de Sudán ordenó la restauración de varios templos y, en junio de 2026, dispuso la reconstrucción de cuatro iglesias con financiación estatal, cuyas obras están en marcha.

Por último, el informe cuestiona la distancia entre el discurso internacional de las FAR, que se presentan como una fuerza secular defensora de las minorías, y las prácticas documentadas sobre el terreno.

El organismo reclama que la milicia rinda cuentas ante los mecanismos internacionales y que su responsabilidad se evalúe a partir de los hechos y no de sus declaraciones políticas.