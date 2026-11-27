Unos 19,65 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir 11.051 cargos en 8.906 distritos, según cifras de la Comisión Electoral Central. Los colegios permanecerán abiertos hasta las 16:00 horas (08:00 GMT) y se espera que los resultados se conozcan a lo largo de esta noche.

Conocidas como 'nueve en uno', estas elecciones se celebran cada cuatro años y abarcan todos los niveles de la administración local, desde las alcaldías de los seis municipios especiales -Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung- hasta los jefes de barrio y aldea, pasando por las jefaturas de condado y ciudad y sus respectivos consejos.

Además, se lleva a cabo un referéndum sobre el abandono de la política de "patria libre de energía nuclear", un año y medio después del cierre del último reactor operativo en la isla.

Durante la jornada, todas las miradas estarán puestas en la capital, Taipéi, donde el actual alcalde, Chiang Wan-an, del Kuomintang (KMT), partido que ha controlado la ciudad durante la mayor parte de las últimas tres décadas, se enfrentará al legislador del Partido Democrático Progresista (PDP) Puma Shen, sancionado por Pekín en 2024.

Chiang cerró su campaña el viernes con un acto multitudinario en el que estuvo acompañado por varios pesos pesados de su partido, mientras que Shen sustituyó su mitin final por una transmisión en directo a través de su canal de YouTube que atrajo a más de 330.000 espectadores, de acuerdo con la agencia de noticias CNA.

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Los resultados de los comicios locales contribuirán a despejar el panorama electoral antes de las presidenciales de 2028: el actual presidente, Lai Ching-te, aspira a un segundo mandato que prolongaría la estancia del PDP en el poder hasta 2032, dieciséis años en total; en el KMT, principal partido de la oposición, aún no hay un candidato claro.

Aunque China no ha ocupado un lugar central en esta campaña, en la que han primado cuestiones como el cuidado infantil, la movilidad y el desarrollo urbano, el Gobierno de Taiwán ha denunciado en las últimas semanas presuntos intentos de injerencia por parte de Pekín, que van desde la financiación de determinados candidatos hasta la promoción de tácticas de 'guerra cognitiva' para influir en los votantes.

Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, China también envió el viernes una treintena de aeronaves militares -entre ellas cazas, bombarderos estratégicos y drones- a sobrevolar los alrededores de la isla, en el marco de una "patrulla aérea de preparación para el combate" y de un "entrenamiento de larga distancia en alta mar" con buques de la Armada.