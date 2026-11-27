El Tribunal de Distrito de Ciaotou, con sede en la ciudad de Kaohsiung, declaró a cuatro personas coautoras de un delito de homicidio, tras un proceso con participación de jueces ciudadanos, según un comunicado de la corte.

El principal acusado, de apellido Cheng, fue condenado a muerte; otros dos, de apellidos Chung y Pan, a cadena perpetua, y un cuarto, de apellido Lin, a trece años y seis meses de prisión. Los tres primeros también fueron privados de por vida de sus derechos civiles.

La condena a muerte de Cheng será revisada de oficio por un tribunal superior, como establece la ley taiwanesa, mientras que los otros tres condenados pueden apelar el fallo.

Según el relato del tribunal, la víctima, también de apellido Lin, permaneció retenida ilegalmente durante tres días en varios moteles hasta que los cuatro condenados la mataron y enterraron su cuerpo, en mayo de 2025, con lo que se consumó una venganza que Cheng había planeado "deliberadamente y durante mucho tiempo".

"(Cheng) amenazaba con enterrar a treinta personas: la primera, la víctima de este caso, y la segunda, otra persona que también tenía disputas con él; se desconoce quiénes eran las otras veintiocho. Esto equivale a un plan premeditado de asesinatos en serie", subrayó el tribunal.

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Una vez desplazados a la zona montañosa, Cheng llegó incluso a exigir a la víctima que se metiera ella misma en el hoyo cavado de antemano para enterrarla, con lo que fue sometida a una "enorme presión psicológica y al miedo de saber que iba a morir", según la corte.

"Cheng planeó el crimen y tuvo un papel dominante y de control efectivo. La víctima, sometida a la fuerza física y en clara inferioridad numérica, no tenía apenas capacidad para defenderse. Por todo ello, el caso cumple el requisito de máxima gravedad", recalcó el comunicado.

Cheng reconoció los hechos durante el juicio, pero aseguró no arrepentirse, lo que demuestra, en opinión del tribunal, que "no tiene ningún respeto por la vida ajena".

En septiembre de 2024, el Tribunal Constitucional de Taiwán declaró constitucional la pena de muerte, aunque limitó su aplicación a los homicidios intencionados de máxima gravedad y siempre que se respeten las garantías procesales más rigurosas.

El Tribunal de Distrito de Hualien, en el este de la isla, condenó también a muerte el mes pasado a un hombre por violar y asesinar a una mujer que, según medios locales, era profesora de secundaria.

Actualmente, Taiwán tiene 34 presos condenados a muerte con sentencia firme.