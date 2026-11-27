"Apoyamos los esfuerzos del primer ministro Ali al Zaidi por reivindicar la autoridad estatal en todo Irak, detener el contrabando de petróleo iraquí, terminar con la corrupción y someter todas las armas al control exclusivo del Estado", escribió el mandatario estadounidense en su red, Truth Social.

Trump alabó los "esfuerzos" de Al Zaidi para "construir un Irak unido, próspero y fuerte que toma sus propias decisiones políticas".

El mensaje del inquilino de la Casa Blanca llega en medio de una campaña lanzada por Al Zaidi para hacer valer el poder del Estado y controlar el sector petrolero tras investigaciones de contrabando sobre la Compañía de Petróleo del Norte, ubicada en la provincia kurda de Kirkuk.

El Gobierno busca poner bajo control federal todos los pasos fronterizos de la región del Kurdistán y establecer que todas las autorizaciones para la exportación de petróleo y productos derivados sean concedidas exclusivamente por el Ministerio de Petróleo.

Además, el departamento ministerial asumirá la gestión de los yacimientos petrolíferos situados en las provincias de Kirkuk, Nínive, Saladino y Diyala, zonas que, actualmente, se encuentran fuera del control de seguridad del Gobierno federal.

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El anuncio de las medidas llevó la víspera a miles de kurdos iraquíes a manifestarse en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, cuyas autoridades han tildado las medidas de "inaceptables" y de ser un intento de devolver a Irak a un sistema centralizado anticonstitucional en el marco actual.

El contrabando de petróleo también ha puesto en el punto de mira a las milicias proiraníes que operan en Irak, especialmente a Kataib Hizbulá, a la que las autoridades de Bagdad acusan de organizar desde 2021 una red de extracción y comercialización ilegal de crudo.

Parte del crudo era comercializado en el mercado negro iraquí para financiar las actividades de las milicias, mientras que otro volumen era trasladado a Irán, donde se refinaba o mezclaba con otros productos para ocultar su procedencia y facilitar su posterior reexportación, según la investigación oficial.

Kataib Hizbulá, estrechamente vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y considerada organización terrorista por Estados Unidos, ha negado las acusaciones y rechazado su participación en estas operaciones.

Las Fuerzas Armadas iraquíes comenzaron el pasado fin de semana a desplegarse en Jurf al Saja -al suroeste de Bagdad, controlada por Kataib Hizbulá- para asumir el control de la zona y de sus infraestructuras petroleras.