La Sala de lo Penal se reunirá para la deliberación de los recursos contra la resolución de la Audiencia Nacional que confirmó la condena a Rubiales por agresión sexual y avaló la absolución del delito de coacciones para el expresidente de la RFEF y para los otros acusados, dictada por el Juzgado Central de lo Penal.

Estos son el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Fútbol de la selección masculina Albert Luque y el exjefe de marketing de la Federación Rubén Rivera.

Eso sí, la Audiencia sí ratificó la prohibición de que Rubiales se acerque a Hermoso a menos de 200 metros o que se comunique con ella durante un año, y el pago de 3.000 euros (unos 3.300 dólares) a la jugadora por los daños morales causados, una indemnización que considera "adecuada".

La defensa de Rubiales recurrió esta resolución al manifestar que el Supremo ya ha marcado "nítidamente la línea de no considerar punible un beso cuando no hay intención sexual, como es el caso", por lo que su recurso pretende "una sentencia absolutoria que resulte ajustada a derecho”.

La Audiencia Nacional dio por buenos los hechos que declaró probados el juez José Manuel Fernández-Prieto: cuando Jenni Hermoso recibía la felicitación de Rubiales tras la victoria de la selección, "este sujetó la cabeza de la jugadora con ambas manos, y de manera sorpresiva y sin consentimiento ni aceptación de la jugadora, le propinó un beso en los labios".

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El juez vio en esa acción "una clara connotación sexual" y la Sala le respaldó, aunque también precisó que no haría falta que existiese intención sexual para incurrir en el delito; basta -dijo- con que no haya consentimiento.

Un beso así, en esas circunstancias, no puede decirse que fuera frecuente o habitual, dijo el tribunal, que recordó que Rubiales no besó en los labios a ninguna otra jugadora: "sólo lo hizo" con Hermoso.

Además, apuntó la Sala, Rubiales insistió en que pidió permiso a Jenni Hermoso, lo que "evidentemente demuestra que aquella no era su forma común de saludarse y que aquella aparente expresión de afecto traspasaba las líneas de corrección social y se inmiscuía claramente en un ámbito más íntimo y personal".

La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo por primera vez en su historia en la cita disputada en Nueva Zelanda y Australia. En la entrega de trofeos tras el encuentro jugado contra Inglaterra en Sídney (1-0), Rubiales besó en los labios a Hermoso en un gesto que dio la vuelta al mundo.