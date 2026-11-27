El estudio, denominado mRNA-1469-P102 y desarrollado por el Instituto de Investigación de Virus de Uganda (UVRI) en colaboración con la farmacéutica estadounidense Moderna, cuenta con la aprobación de las autoridades reguladoras ugandesas e incluye por primera vez pruebas de seguridad e inmunogenicidad en niños a partir de un año.

"La selección y reclutamiento de voluntarios para el estudio ya está en marcha. Los voluntarios serán seguidos durante aproximadamente un año desde la inyección del estudio", señaló un comunicado del UVRI.

La investigación prevé inscribir a unos 224 voluntarios sanos de entre uno y 65 años y constituye el segundo ensayo de proyecto clínico, tras el estudio iniciado en agosto en Canadá con adultos de 18 a 65 años.

Los resultados preliminares del ensayo canadiense respaldaron la recomendación del Grupo Asesor Técnico Independiente sobre Priorización de Vacunas Candidatas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluar el fármaco en la RDC.

El director del UVRI y responsable del ensayo en Uganda, Pontiano Kaleebu, afirmó que el equipo trabajó de forma acelerada con el respaldo de los reguladores ugandeses, el Ministerio de Salud, Moderna y la organización de investigación clínica Parexel para afrontar el brote en la RDC y futuros brotes.

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Por su parte, el director ejecutivo de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), Richard Hatchett, indicó que "los niños suelen figurar entre los más afectados cuando golpea el ébola, pero con demasiada frecuencia son los últimos en beneficiarse de las nuevas vacunas".

CEPI financia a Moderna con hasta 58,5 millones de dólares para impulsar el desarrollo de la vacuna contra el ébola, en un escenario donde el brote centrado en la RDC figura entre los mayores registrados en el mundo.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 24 de noviembre, se han registrado un total de 12.021 infecciones, incluyendo 5.904 fallecimientos.

Declarado el 15 de mayo, este decimoséptimo brote en la RDC es el segundo más mortífero registrado en el mundo, tiene una letalidad del 49,1 % y alcanza 69 zonas de salud en ocho de las 26 provincias.

El brote llegó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin del episodio el 26 de agosto tras contabilizar veinte contagios confirmados —quince importados de la RDC— y dos muertes.