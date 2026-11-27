El director interino de Información Pública de Defensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), Chris Magezi, dijo en un comunicado que la ofensiva de Kampala y Kinsasa contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo rebelde de origen ugandés con lazos difusos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), sigue "en curso".

Así se pronunció después de que Kainerugaba -hijo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni- publicase el pasado martes unos mensajes en su cuenta de la red social X sobre la persecución de las ADF por parte del Ejército ugandés en la localidad de Walikale, en la provincia oriental de Kivu del Norte.

En ellos, también dio su "aprobación" a una posible captura de esa localidad por parte de los rebeldes del Frente para la Refundación de la Nación (FRN).

Todo ello provocó que el Ministerio de Exteriores congoleño convocase el mismo día al embajador ugandés en la RDC, a quien transmitió su preocupación por estas "graves" declaraciones.

"Se entiende que las autoridades de la RDC están descontentas porque el general Kainerugaba apoyó la toma de Walikale por parte de una facción político-militar en el este de la RDC (FRN)", declaró Magezi.

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Magezi recalcó que el Ejército ugandés "sigue decidido" a perseguir a los miembros y líderes de las ADF en colaboración con las Fuerzas Armadas de la RDC, un compromiso plasmado en diferentes acuerdos entre ambos gobiernos.

Sin embargo, también reconoció que milicias locales aliadas del Ejército congoleño, como los Wazalendo (patriotas, en suajili), han intensificado "cada vez más sus ataques contra comunidades vulnerables, masacrando mujeres y niños".

Por último, mostró su apoyo a una resolución pacífica del conflicto en el este congoleño.

Kainerugaba cuenta con 1,4 millones de seguidores en X y es conocido por usar esta plataforma para publicar mensajes polémicos y, aunque hasta 2021 mantenía un perfil público bajo, ha ganado visibilidad en los últimos años a través de las redes sociales gracias a publicaciones irreverentes y a menudo violentas.

A raíz del choque diplomático con el Gobierno congoleño, Kainerugaba borró su cuenta durante unos días y, aunque ya se encuentra activa otra vez, el general eliminó los mensajes que provocaron la disputa.

El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del FRN, encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el Movimiento 23 de Marzo (M23) —respaldado por Ruanda—, tras la escalada registrada a comienzos de 2025 con la toma de Goma y Bukavu, capitales de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.