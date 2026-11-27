Según un comunicado del director interino de Información Pública de Defensa de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), Chris Magezi, las tropas ugandesas comenzarán a retirarse "en las próximas dos semanas" de Lubero para entregar su control a las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC).

"Las UPDF han operado en la zona desde enero de 2025 para contrarrestar a los remanentes de las ADF que huían y buscaban escapar de la presión de las operaciones militares conjuntas en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, en el este de la RDC", añadió.

Aunque no especificó el motivo de este repliegue, Uganda y la RDC han vivido esta semana una disputa diplomática provocada por unos polémicos mensajes del jefe del Ejército ugandés, Muhoozi Kainerugaba, publicados en su cuenta de la red social X.

Kainerugaba, hijo del presidente de Uganda,Yoweri Museveni, publicó el pasado martes unos mensajes sobre la persecución de las ADF por parte del Ejército ugandés en la localidad de Walikale, en Kivu del Norte.

En ellos, también dio su "aprobación" a una posible captura de la misma por parte de los rebeldes del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), lo que provocó que el Ministerio de Exteriores congoleño convocase el mismo día al embajador ugandés en la RDC, a quien transmitió su preocupación por estas "graves" declaraciones.

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Ante esta situación, las UPDF han reafirmado su apoyo al Gobierno congoleño.

Si bien la presencia de las UPDF en Lubero se remonta a enero de 2025, sus tropas actúan en el este de la RDC desde noviembre de 2021, cuando empezó una operación militar conjunta contra las ADF.

Las ADF, milicia de origen ugandés que tiene sus bases y perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al EI.

El 31 de enero de 2025, poco después de que el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) tomase el control de Goma, la capital de Kivu del Norte, Uganda anunció operaciones defensivas para impedir la progresión de otros grupos rebeldes en el noreste del país.

El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del FRN, encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23, respaldado por Ruanda.

Uganda también comenzó el pasado 2 de noviembre la retirada de sus tropas de Somalia, tras veinte años de presencia militar en apoyo del Ejército somalí contra el terrorismo yihadista.