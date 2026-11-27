"La UE y también Austria han inyectado cientos de miles de millones en Ucrania, de los que al final nunca vamos a recibir un céntimo. Cuando allí callen las armas, será hora de exigir una contrapartida", dijo Kickl.

El FPÖ ganó las elecciones generales en Austria de 2024, pero no gobierna porque no logró en su momento reunir apoyos de ninguno de los otros cuatro partidos parlamentarios.

En declaraciones al tabloide Heute, el dirigente ultraderechista insistió en que, de esa forma, Ucrania pagaría la "deuda" que tiene con la Unión Europea (UE).

"Allí (los refugiados) podrían ayudar de inmediato en la reconstrucción. A quien no le guste, puede marcharse del país en cualquier momento; eso sí, ya no hacia el nuestro", afirmó.

Según Kickl, esta propuesta saldría más barata que el plan de abrir centros de deportación en Ruanda, que el Gobierno austríaco está desarrollando junto a otros cuatro países de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dirigente de extrema derecha, cuyo partido lidera los sondeos de intención de voto con cerca del 40 %, aseguró que la actual coalición de Gobierno, formada por conservadores, socialdemócratas y liberales, lleva años "tomando por tontos" a los ciudadanos con cifras falsas de deportaciones de inmigrantes.

Por su parte, los tres partidos del Gobierno tacharon la propuesta de Kickl de "grotesca", "cínica" e "ilegal".

El FPÖ, que en el pasado tuvo buenas relaciones con el presidente ruso, Vladímir Putin, rechaza la ayuda militar y económica que la UE presta a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

Además, se opone a las sanciones a Rusia, argumentando que éstas encarecen los precios de la energía en Austria, que hasta el inicio de la guerra, hace casi cinco años, fue uno de los países europeos más dependientes del gas natural ruso.