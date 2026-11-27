El confidente, que declaró como testigo protegido ante la magistrada María Tardón de la Audiencia Nacional, dijo que los agentes, a quienes conocía, habrían creado grupos en redes sociales para promover el acceso a la ciudad, según confirmaron a EFE fuentes jurídicas.

Se trata del primer señalamiento de la implicación de mandos marroquíes en la organización del episodio migratorio al margen de las sospechas ya vertidas por la Policía española.

El testigo relató que el prefecto de la Policía de Tetúan, Mohamed El Oualidi, le avisó con antelación de las entradas que tuvieron lugar los días 30 y 31 de julio.

Según su testimonio, el 20 de julio, el mando policial le dijo que ya venía el "asalto masivo" a finales de julio, durante la celebración de la Fiesta del Trono, el aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, el pasado 30 de julio, y que remachó: "Y que se vayan todos a la mierda".

La conversación ocurrió en el despacho del prefecto, cuando fue a informarle de tráfico de drogas junto a un colegio, siempre según su relato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según declaró ante la jueza, este confidente, un vendedor ambulante, cobraba del prefecto de Marruecos de manera ilegal y en efectivo y le informaba sobre drogas, yihadismo y otras actividades, por los que cobraba unos 15.000 dirhams (1.370 euros al cambio actual) por objetivos importantes o 7.000 por el resto (640 euros).

Recibía de El Oualidi (a quien reconoció en una imagen) fotos, direcciones y datos de personas a quienes tenía que localizar y después avisar al prefecto para que se las detuviera.

Él mismo llegó a Ceuta a nado el 13 o 14 de julio y al ser preguntado sobre qué podría sucederle en el caso de volver a Marruecos, dijo que podrían matarlo, según las fuentes.

El papel jugado por El Oualidi en la crisis migratoria ya fue señalado por la Policía Nacional española en un informe en el que identificó a varios responsables policiales o de seguridad marroquíes, entre ellos él, que aparece en un vídeo "impartiendo directrices a varios inmigrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección hacia la que deben dirigirse".

Estos investigadores destacaron el despliegue de miembros de diversas fuerzas de seguridad de Marruecos y se refirieron "a una acción planificada y organizada traducida en instrucciones de servicio sencillas y comunes a todas las estructuras de seguridad presentes", como la indicación "al cruce por mar", revelada por testigos.