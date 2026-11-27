"En Arenal, sur de Bolívar, fue asesinado nuestro subintendente Óscar Mauricio Díaz en un ataque con drones", expresó en X el director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera.

Tras el ataque, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó que "se desplegaran todas las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y llevar ante la justicia a los asesinos".

"¡ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ EN LA IMPUNIDAD Y TENDRÁN QUE PAGAR! Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas", afirmó el mandatario.

En la misma zona donde fue cometido este atentado, el pasado 7 de noviembre otro ataque con drones cargados con explosivos en una base militar del municipio de Santa Rosa del Sur dejó tres uniformados muertos y 47 más heridos.

La Defensoría del Pueblo ha advertido que en la zona operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la disidencia de las FARC que lidera alias Calarcá.

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"Entre mayo y septiembre de 2026, tuvimos conocimiento de 22 emergencias humanitarias asociadas a confinamientos y desplazamientos forzados masivos, que afectaron al menos a 11.135 personas de 4.939 familias en municipios del sur de Bolívar", aseguró la Defensoría a principios de mes.

Justamente este organismo recordó que en Arenal, la estación de Policía ya había sido atacada este año en dos ocasiones, el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026.