En una declaración ante la prensa, el profesor de la Facultad de Química de la Universidad de Belgrado prometió que "devolverá la dignidad" al cargo presidencial del país balcánico.

El nacionalista populista Aleksandar Vucic fue en los últimos diez años presidente del país, un cargo que formalmente tiene sólo competencias protocolarias y representativas.

"Las instituciones que tenían la obligación de proteger a los ciudadanos han protegido, con mayor frecuencia, a quienes estaban en el poder", dijo el candidato en alusión al anterior presidente.

"Los estudiantes que exigieron responsabilidades fueron declarados enemigos del Estado, y sus demandas recibieron como respuesta amenazas y violencia", agregó Saicic.

El movimiento estudiantil exigió durante dos años responsabilidades al Estado serbio por un accidente en la estación ferroviaria de Novi Sad (norte) en el que murieron 16 personas, pero fueron criticados y atacados por Vucic y su Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Saicic, un profesor especializado en química orgánica, síntesis orgánica y química medicinal, es uno de los académicos más conocidos que han apoyado las protestas antigubernamentales de los estudiantes.

El detonante de las protestas fue el derrumbe en noviembre de 2024 de la marquesina de la estación de Novi Sad, recientemente renovada, una tragedia que los estudiantes atribuyen a la endémica corrupción del régimen de Vucic, acusado de gobernar de forma autoritaria.

El hasta ahora partido gobernante SNS, que dominó con Vucic al frente la política de Serbia desde 2012, todavía no ha presentado su candidato para las elecciones presidenciales.

De hecho, el expresidente considera que el SNS no debería presentar candidato en las presidenciales por el supuesto "terror revolucionario" ejercido por la SL desde su victoria electoral.

Según analistas locales, el SNS podría no querer acudir a las urnas a finales de diciembre para evitar otra derrota electoral apenas dos meses después de las legislativas del 25 de octubre.