La Sala Constitucional, que tiene en curso un recurso de habeas corpus en favor de Albanese, explicó en un comunicado que se trata de una "medida cautelar urgentísima" para que la relatora, a quien Costa Rica negó el ingreso al país, "pernocte el tiempo que sea necesario hasta su salida del país".

"Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana sábado 28 de noviembre de 2026 a México. Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere)", indicó la Sala Constitucional.

Antes de este pronunciamiento, la relatora de la ONU publicó en su cuenta de X que deberá pasar una segunda noche en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, después de que le prohibieran la entrada en el país por supuestos "vínculos con actos terroristas".

"Segunda noche en el aeropuerto. Vigilada por el personal de seguridad a cada paso. Sillas incómodas. Ruido. Luz intensa. Contando las horas hasta mi vuelo de mañana", dijo Albanese en su mensaje X.

La jurista italiana acompañaba el aviso con un primer mensaje publicado el jueves, en el que mostraba una fotografía del lugar donde pasaría la noche: unas rígidas y estrechas sillas de aeropuerto.

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Albanese acudía a Costa Rica para recibir este viernes un doctorado honoris causa por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR) debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

La relatora, cuya asistente Teresa Rosella sí pudo entrar al país y recibió el certificado de la UCR, calificó en declaraciones a EFE la actuación del Gobierno de Costa Rica como un "insulto" a la ONU y le acusó de divulgar "información falsa" sobre ella y de violar la Convención sobre los privilegios e inmunidades de los funcionarios diplomáticos.

La polémica se desató el jueves cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas".

"Es un insulto a las Naciones Unidas y lo que me molesta más son las insinuaciones de que tengo vínculos con los terroristas, eso es difamación pura", dijo Albanese a EFE vía telefónica desde el aeropuerto.

La Sala Constitucional de Costa Rica dio curso el jueves a un recurso de habeas corpus en favor de Albanese que ordenó como primera medida cautelar que la relatora no fuera expulsada del país, mientras resuelve por el fondo el recurso.

Antes de la nueva medida cautelar de este viernes de la Sala Constitucional, la Universidad de Costa Rica informó que "pese a las múltiples gestiones y a los recursos de habeas corpus presentados el día de ayer", Albanese continuaba "retenida" en el aeropuerto.

"Ella estará viajando a su siguiente destino mañana temprano, por lo que solicitamos a las autoridades correspondientes que, por una cuestión de respeto y humanidad, le permitan ir a un hotel para que pueda descansar como es debido", subrayó la universidad.

Ni la Presidencia costarricense ni la Cancillería se han pronunciado sobre este caso que ha generado críticas al país tanto a nivel local como internacional.