El acceso a las alrededor de 31 toneladas de oro que se encuentran en Londres fue acordado por una representación del Gobierno venezolano y un sector de la oposición en el diálogo impulsado por Estados Unidos para lograr una transición en el país suramericano, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

El boletín del PSUV no detalla quién viajará a Caracas ni cuándo, pero señala que una comisión integrada por tres representantes del Ejecutivo venezolano y tres de la delegación opositora viajará luego a la capital británica "para dar continuidad a las negociaciones".

El Banco de Inglaterra mantiene retenidas desde 2019 aproximadamente 31 toneladas de oro pertenecientes a las reservas internacionales de Venezuela, indicó el partido oficialista, y su recuperación "ha sido uno de los puntos centrales en la mesa de diálogo", en la que no participa la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado.

El texto cita al presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, quien pidió a su país confiar en el proceso de negociación.

"Lo que buscamos a través de los distintos espacios de diálogo que se han instalado es alcanzar acuerdos para que todas y todos sintamos que podemos volver a convivir en un clima de paz y democracia", dijo el también hermano de la mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez.

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El pasado 23 de noviembre, las delegaciones concluyeron la cuarta ronda de conversaciones sin apenas ningún avance novedoso y con compromisos de seguir trabajando en temas ya aprobados en otros ciclos como el desbloqueo del oro, la revisión del estatus de partidos políticos no habilitados y las concesiones para medios de comunicación locales.

Según el último acuerdo, se pactó "una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios del Reino Unido".

El desbloqueo del oro tiene como objetivo atender a las víctimas de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, de acuerdo a los pactado entre las partes.